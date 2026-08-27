Орлин Павлов на оперна галавечер в Банско

Три вечери под открито небе очакват любителите на операта и мюзикъла в Банско от 27 до 29 август. “Банско Опера Фест” се открива в четвъртък с мюзикъла “Парижката Света Богородица”, който ще бъде представен на оригиналния френски език с български субтитри и 3D мапинг. На 28 август публиката ще гледа комичната опера “Дон Паскуале”, а сред солистите е американският тенор Самуел Робъртсън. Финалът на 29 август е с оперно-оперетна гала със специалното участие на Орлин Павлов и произведения на Верди, Бизе, Моцарт, Росини, Доницети и Калман.