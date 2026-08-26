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Актьорът Евгени Будинов стана татко

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Евгени Будинов с любимата си Поля в деня на сватбата. СНИМКИ: КРИСТИЯН ПАНТАЛЕЕВ

Актьорът Евгени Будинов и любимата му Поля станаха родители на момиченце. 

Щастливата новина съобщи той в социалните мрежи. 

"Роди се нашата Жара. Дете на любовта. Поля Будинова, ти си повече от сбъдната мечта. Благодаря ти, мое силно, смело момиче. Благодаря ти, че залепи крилете ми", написа Будинов. 

Двамата си казаха заветното "да" в началото на годината, а Будинов сподели щастливата новина в социалните си мрежи: "Оженихме се. Скандал: по любов. Без PR, без сценарий, без дубли".

Това е втори брак и за двамата, като от първия актьорът има две деца - Александър и Белла, заедно с които бяха на почивка миналото лято.

Евгени Будинов с любимата си Поля в деня на сватбата. СНИМКИ: КРИСТИЯН ПАНТАЛЕЕВ
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