През деветте десетилетия от създаването си „ВМЗ“ ЕАД – Сопот се утвърждава като едно от емблематичните предприятия на българската индустрия, съхранявайки знания и професионален опит, предавани от поколение на поколение.

Юбилейната 90-годишнина идва в период, в който традициите на дружеството се срещат с нови възможности за развитие. Наследството не остава само част от историята – то се превръща в основа за последователното обновяване на производствената среда и за въвеждането на съвременни автоматизирани решения.

През изминалата година ВМЗ реализира редица дейности, насочени към обновяване и усъвършенстване на производствената инфраструктура. В процес на въвеждане в експлоатация са два нови цеха за производство на 155-милиметрови снаряди – продукция от стратегическо значение за съвременната европейска отбранителна индустрия. Паралелно с това предприятието развива и други направления за производствено обновяване, сред които нови галванични мощности, чието въвеждане в експлоатация предстои, както и линия за междуоперационни процеси, която вече е в работен режим. Тези инвестиции са насочени към усъвършенстване на процесите и създаване на по-добра работна среда.

Част от цялостното обновяване на инфраструктурата е и модернизацията на ВиК мрежата на ВМЗ, която предстои да бъде завършена до дни. Развитието на дружеството върви и в посока на по-отговорно отношение към ресурсите и околната среда. В тази връзка е и въвеждането в експлоатация на нови автоматични регенериращи системи, които допринасят за по-ефективното управление на производствените отпадъци.

Всички промени са част от дългосрочния стремеж на ВМЗ да съчетава натрупания опит с изискванията на съвременната промишленост. Целта е да се създават условия за устойчиво развитие, усъвършенстване и повишаване на конкурентоспособността на предприятието.

В основата на този процес стоят хората. Историята на ВМЗ е история на поколения специалисти, инженери, работници и служители, чиито знания, професионализъм и отдаденост са изградили облика на предприятието през годините. Днес техният опит продължава да бъде ценен ресурс, който се съчетава с нови знания, технологии и подходи.