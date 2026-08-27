ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България удари и Турция на европейската квалификац...

Времето София 23° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23461508 www.24chasa.bg

Министър Милошев: Остров „Св. Св. Кирик и Юлита" ще стане глобален културно-научен център

19356
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Министър Милошев посети острова. Снимка: МК

„Остров „Св. Св. Кирик и Юлита" е място с изключителна историческа стойност и рядко срещано съчетание между природна среда, културни пластове и морско наследство."

Това заяви министърът на културата Евтим Милошев по време на посещението си на емблематичния остров. Заедно с него бяха областният управител Дико Диков, кмета на Созопол Тихомир Янакиев и директора на Института за подводно наследство д-р Найден Прахов.

В хода на разговорите бе уточнено, че предстои приемането на актуализирана и съвременно адаптирана визия за превръщането на острова в глобален културно-научен център.

Приоритетите са в няколко основни посоки: история и култури на Черноморския регион; подводна археология, консервация и представяне на подводното културно наследство, включително като централа на Института за подводно наследство под егидата на ЮНЕСКО; морски науки с фокус върху биологията, екологията, физиката на морето, крайбрежните процеси и въздействието на климатичните промени.

Културното министерство пое управлението на острова  в Созопол в началото на този месец.  С решението се създават условия за цялостно и устойчиво развитие на територията като обект с изключително висока културно-историческа стойност и стратегическо значение за опазването и популяризирането на културното наследство на Република България.

Министър Милошев посети острова. Снимка: МК

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики и всичко, за което плачем