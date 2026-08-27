Министър Милошев: Остров „Св. Св. Кирик и Юлита" ще стане глобален културно-научен център

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„Остров „Св. Св. Кирик и Юлита" е място с изключителна историческа стойност и рядко срещано съчетание между природна среда, културни пластове и морско наследство."

Това заяви министърът на културата Евтим Милошев по време на посещението си на емблематичния остров. Заедно с него бяха областният управител Дико Диков, кмета на Созопол Тихомир Янакиев и директора на Института за подводно наследство д-р Найден Прахов.

В хода на разговорите бе уточнено, че предстои приемането на актуализирана и съвременно адаптирана визия за превръщането на острова в глобален културно-научен център.

Приоритетите са в няколко основни посоки: история и култури на Черноморския регион; подводна археология, консервация и представяне на подводното културно наследство, включително като централа на Института за подводно наследство под егидата на ЮНЕСКО; морски науки с фокус върху биологията, екологията, физиката на морето, крайбрежните процеси и въздействието на климатичните промени.

Културното министерство пое управлението на острова в Созопол в началото на този месец. С решението се създават условия за цялостно и устойчиво развитие на територията като обект с изключително висока културно-историческа стойност и стратегическо значение за опазването и популяризирането на културното наследство на Република България.