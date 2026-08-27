46 г. по-късно Васил Найденов пее "По първи петли" в памет на Михаил Белчев

“По първи петли” - един от най-големите хитове на Васил Найденов, ще прозвучи в негово изпълнение на концерта в памет на Михаил Белчев. Поетът и композитор си отиде на 6 април, но песните му ще продължат да се пеят и това ще докаже и Найденов в спектакъла “Белчевия род го има” в зала 1 на НДК на 12 октомври.

Историята на песента е доста необичайна. Всичко започва, когато Михаил Белчев и съпругата му Кристина отиват на събиране у дома на Богдана Карадочева. Там е и композиторът Стефан Димитров, на когото му хрумва идеята да направят конкурс за най-добър текст по предварително избрана музика.

Димитров свири на пиано мелодията, а гостите предлагат свои думи към музиката. Докато накрая избират текста на Михаил Белчев да звучи в чудния акомпанимент.

МИХАИЛ БЕЛЧЕВ

Именно така се ражда “По първи петли”, припомни си Кристина Белчева. Макар в началото песента да е за група “Тоника”, тя е представена на “Златният Орфей” от Васил Найденов през 1980 г. и, разбира се, печели награда от престижния конкурс.

Сега в концерта в памет на Михаил Белчев ще прозвучат редица обичани песни, а участие ще вземат Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Братя Аргирови, Орлин Горанов, дует “Ритон”, Кичка Бодурова, “Сигнал”, Хайгашод Агасян, “Фондацията”, Мая Нешкова, Джина Иванова, Илия Ангелов и други.

Режисьор на спектакъла ще бъде Николай Априлов, а песента, намерила гласа си във Васил Найденов, ще разкаже историята за едно приятелство, което продължава да звучи от сцената.

