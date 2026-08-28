Дара не се е разделила със Саня Армутлиева, но вече има и екип

Повод за слуховете е продуцентската компания, която е регистрирал съпругът ѝ Ервин

След триумфа на Дара на “Евровизия” около певицата се завъртяха какви ли не слухове. Най-горещият от тях е, че тя била в конфликт със Станислава Армутлиева - Саня, и окончателно се разделяла с “Вирджиния Рекърдс”. Появиха се дори твърдения, че двете вече не работят заедно и че Дара ще поеме кариерата си в друга посока.

Подобна раздяла няма. Дара продължава да работи с “Вирджиния Рекърдс”, а отношенията ѝ със Саня Армутлиева остават професионални.

Огромният международен успех на певицата обаче е причината около нея да се появи необходимост от още по-голям екип.

Ервин Заимов, съпругът на Дара, действително е регистрирал нова компания - “СтарШи Глобал” (StarShe Global DPK). Дружеството е вписано на 16 юли 2026 г. и той е негов управител. Предметът на дейност е доста широк и директно свързан с музикалния и развлекателния бизнес. Включени са организиране на събития, участия, турнета и промоционални кампании и т.н.

Именно появата на StarShe Global стана повод за спекулациите, че Дара напуска “Вирджиния Рекърдс”. Самото съществуване на ново дружество обаче съвсем не означава автоматично прекратяване на отношенията с лейбъла. Подобна структура може да поема отделни организационни, концертни, рекламни или мениджърски функции, докато партньорството с лейбъла продължава.

В момента промяната около певицата е по-скоро в начина, по който е организирана работата ѝ. След победата в “Евровизия” ангажиментите ѝ са огромни - концерти, международни участия, нова музика, интервюта и рекламни проекти.

Затова Дара вече има свой екип, който ѝ помага в изключително натоварената ѝ програма и ѝ съдейства в различните аспекти на работата ѝ. Това е естествено развитие за артист, чиято кариера за няколко месеца се превърна от национален в международен проект.

Дара започна професионалния си път с “Вирджиния Рекърдс”, след като участва в “Х Фактор” през 2015 г. Именно Саня Армутлиева видя потенциала в нея и я покани да стане част от артистите на “Вирджиния Рекърдс”. А през 2016 г. талантливата тогава все още тийнейджърка пусна дебютния си сингъл “К'во не чу”.