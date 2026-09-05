Милиони се инвестират в ремонти на пътища и укрепване на реките
Възстановителен център, който предлага комбинирана рехабилитационна програма и специален хранителен режим за топене на килограми, е придобивката, която отличава Лъки. Сред красивата природа и чистия въздух хората съчетават почивката с премахването на наднорменото тегло. Гимнастика, походи, засилена двигателна активност, но без излишно натоварване, им дават възможност да постигат желаните резултати.
"Успяваме да привличаме целогодишно посетители", казва кметът инж. Валентин Симеонов, който управлява общината четвърти мандат.
Не само обаче рехабилитационният център е причина хората да посещават Лъки. Географското разположение на града и осемте села наоколо превръщат общината в дестинация за планински, екологичен, културно-познавателен и селски туризъм.
Има много изградени екопътеки
Един от харесваните маршрути е към връх Станчов камък, който тръгва от шосето за село Манастир - най-високото село на Балканите. Пътеката е адаптирана за пешеходен туризъм.
"Подобни маршрути са търсени от съвременния турист, а в същото време не изискват мащабна инфраструктура", казва кметът.
Местната власт е изградила панорамната площадка "Комин дере", от която се открива красива гледка.
В Лъки е подредена етнографска сбирка "Природа и наследство". Тя дава възможност на посетителите не просто да видят планината, а да я разберат. Там могат да се запознаят с родопските занаяти и да разгледат уникални кристални образувания от недрата на региона.
Едно от най-святите места у нас е в община Лъки - Кръстова гора. Хиляди се стичат там целогодишно, а на Кръстовден е стълпотворение. Всеки идва да измоли здраве, защото там стават чудеса. Легендите за Кръстова гора отдавна са напуснали пределите на България и водят поклонници от други държави.
Предпочитани от фотографи, планинари и семейства с деца са скалният мост в местността Шаран дупка край Белица и намиращият се наблизо водопад Гюмбуртията.
Най-разпознаваемото село Манастир комбинира планинска среда, характерна архитектура и история. Гостите могат да видят музейната сбирка в Народното читалище “Христо Ботев 1929”, която представя над 1300 експоната от селото.
И другите населени места в общината също имат своя физиономия. Всяко от тях съхранява обичаи, празници, песни и предания. Туристите могат да опитат домашно приготвени храни, да чуят разказваните от поколение на поколение истории и да посетят стари къщи.
За да върви туризмът, трябва да има добра инфраструктура
И екипът на инж. Валентин Симеонов чудесно знае това. С 4 834 564,19 евро са направени мащабни реконструкции на пътищата от Лъки към селата Здравец, Джурково и Дряново. Това са важни транспортни връзки, които нямат алтернатива, и за хората е от изключителна важност те да са в добро състояние.
В общинския център в последните две години са инвестирани около 1,5 млн. евро за реконструкция на улици. В момента се реализират проекти за 2 милиона евро.
Изграждат се нови улици в село Борово, в Джурково се ремонтират две.
Важни за жителите на региона са и приключилите корекции на реките Манастирска и Лъкинска. В тях са вложени 1 027 696,68 евро за укрепване на бреговете със стоманобетонни стени. По този начин се предотвратява евентуално свличане на земни маси, осигурява се проводимост на водата, а местните жители са предпазени от заливане при по-обилни дъждове. Проектът се явява продължение от дейности, започнали още преди 15 години.
Инвестирани са 311 888,05 евро за укрепване на пешеходния мост в града. Фирмата изпълнител е подсилила носещите греди и е изградила защитна система, която да предпазва от корозия. Подменени са настилките на площада до моста, на стъпалата, бордюрите и парапета. Доставени са нови пейки.
Над 919 хил. евро в момента се влагат за покриване на коритото на река Джурковска.
Гледаме непрекъснато да удовлетворяваме желанията на хората и да превръщаме Лъки и околните села в по-добри места за живот и туризъм, уверява кметът инж. Валентин Симеонов.
Снимки: Община Лъки