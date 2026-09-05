"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Милиони се инвестират в ремонти на пътища и укрепване на реките

Възстановителен център, който предлага комбинирана рехабилитационна програма и специален хранителен режим за топене на килограми, е придобивката, която отличава Лъки. Сред красивата природа и чистия въздух хората съчетават почивката с премахването на наднорменото тегло. Гимнастика, походи, засилена двигателна активност, но без излишно натоварване, им дават възможност да постигат желаните резултати.

Възстановителният център е сред най-големите гордости на Лъки.

"Успяваме да привличаме целогодишно посетители", казва кметът инж. Валентин Симеонов, който управлява общината четвърти мандат.

Не само обаче рехабилитационният център е причина хората да посещават Лъки. Географското разположение на града и осемте села наоколо превръщат общината в дестинация за планински, екологичен, културно-познавателен и селски туризъм.

Кметът инж. Валентин Симеонов

Има много изградени екопътеки

Един от харесваните маршрути е към връх Станчов камък, който тръгва от шосето за село Манастир - най-високото село на Балканите. Пътеката е адаптирана за пешеходен туризъм.

"Подобни маршрути са търсени от съвременния турист, а в същото време не изискват мащабна инфраструктура", казва кметът.

Местната власт е изградила панорамната площадка "Комин дере", от която се открива красива гледка.

В Лъки е подредена етнографска сбирка "Природа и наследство". Тя дава възможност на посетителите не просто да видят планината, а да я разберат. Там могат да се запознаят с родопските занаяти и да разгледат уникални кристални образувания от недрата на региона.

Маршрутът до връх Станчов камък е един от най-харесваните.

Едно от най-святите места у нас е в община Лъки - Кръстова гора. Хиляди се стичат там целогодишно, а на Кръстовден е стълпотворение. Всеки идва да измоли здраве, защото там стават чудеса. Легендите за Кръстова гора отдавна са напуснали пределите на България и водят поклонници от други държави.

Предпочитани от фотографи, планинари и семейства с деца са скалният мост в местността Шаран дупка край Белица и намиращият се наблизо водопад Гюмбуртията.

Най-разпознаваемото село Манастир комбинира планинска среда, характерна архитектура и история. Гостите могат да видят музейната сбирка в Народното читалище “Христо Ботев 1929”, която представя над 1300 експоната от селото.

И другите населени места в общината също имат своя физиономия. Всяко от тях съхранява обичаи, празници, песни и предания. Туристите могат да опитат домашно приготвени храни, да чуят разказваните от поколение на поколение истории и да посетят стари къщи.

За да върви туризмът, трябва да има добра инфраструктура

И екипът на инж. Валентин Симеонов чудесно знае това. С 4 834 564,19 евро са направени мащабни реконструкции на пътищата от Лъки към селата Здравец, Джурково и Дряново. Това са важни транспортни връзки, които нямат алтернатива, и за хората е от изключителна важност те да са в добро състояние.

В общинския център в последните две години са инвестирани около 1,5 млн. евро за реконструкция на улици. В момента се реализират проекти за 2 милиона евро.

Изграждат се нови улици в село Борово, в Джурково се ремонтират две.

Важни за жителите на региона са и приключилите корекции на реките Манастирска и Лъкинска. В тях са вложени 1 027 696,68 евро за укрепване на бреговете със стоманобетонни стени. По този начин се предотвратява евентуално свличане на земни маси, осигурява се проводимост на водата, а местните жители са предпазени от заливане при по-обилни дъждове. Проектът се явява продължение от дейности, започнали още преди 15 години.

Инвестирани са 311 888,05 евро за укрепване на пешеходния мост в града. Фирмата изпълнител е подсилила носещите греди и е изградила защитна система, която да предпазва от корозия. Подменени са настилките на площада до моста, на стъпалата, бордюрите и парапета. Доставени са нови пейки.

Над 919 хил. евро в момента се влагат за покриване на коритото на река Джурковска.

Гледаме непрекъснато да удовлетворяваме желанията на хората и да превръщаме Лъки и околните села в по-добри места за живот и туризъм, уверява кметът инж. Валентин Симеонов.

Снимки: Община Лъки