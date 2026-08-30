От плажа обратно в офиса

Нужни са 4-5 дни, за да влезем отново в работен ритъм, затова не се опитвайте да наваксате всичко още в първия ден

Последният ден от отпуска понякога минава повече в мисли за работата, отколкото в почивка.

Куфарът още не е разопакован, снимките от морето са в телефона, а ние вече пресмятаме колко имейла са се натрупали, какво ни чака в офиса и откъде ще започнем на следващата сутрин. След седмица или две извън обичайния график ни се иска да се върнем отпочинали и веднага да продължим оттам, откъдето сме спрели.

Обикнивено искаме да започнем да работим веднага след почивката, защото сме отпочинали. Снимка: Пиксабей

Само че психиката не сменя толкова бързо единия режим с другия. Затова няма нищо необичайно в първите дни след отпуска да сме по-разсеяни, уморени или да ни липсва обичайната мотивация.

Психологът Станислава Азова - Ава обяснява, че връщането към работния ритъм също е процес на адаптация и не бива да очакваме от себе си още в първата сутрин да работим на пълни обороти. “Съвсем естествено е, когато се върнем от почивката, да са ни необходими 4-5 дни, за да влезем отново в работен ритъм. Все пак не сме роботи”, казва Азова. Ако работата го позволява, тя съветва да не затрупваме първия ден с прекалено много ангажименти. Вместо да се опитваме да отговорим на всеки имейл и да приключим всяка натрупана задача наведнъж, може първо да подредим ангажиментите според тяхната спешност и постепенно да възстановим обичайното си темпо.

Оставете един ден

между морето и офиса

В първите дни след отпуск човек се адаптира трудно към работния процес. Снимка: Пиксабей

Начинът, по който приключваме отпуска, също може да направи връщането по-леко или точно обратното. Изкушаващо е да използваме всеки последен час от почивката, да се приберем от пътуване късно вечерта и още на следващата сутрин да бъдем на работа. Така обаче практически не оставяме време между двата напълно различни режима.

“Винаги е по-добре да си дадем един свободен ден между прибирането и започването на новия работен цикъл”, съветва Станислава Азова - Ава. Този ден не е необходимо да бъде запълнен с нови задачи. Може просто да разопаковаме багажа, да подредим вкъщи, да се върнем към обичайния си час за лягане и да оставим почивката постепенно да премине във всекидневие. Всеки има собствен ритъм и изградени навици, но според психолога плавният преход е за предпочитане пред рязката смяна.

Когато мислите

за работата започнат

още на плажа

Понякога отпускът още не е приключил, но в главата си вече сме в офиса. Последните дни започват да се броят обратно, мислим за задачите, които са се натрупали, за срещите през първата седмица и за всичко, което трябва да свършим след завръщането. Така работата успява да отнеме част от почивката ни още преди действително да сме се върнали към нея.

Причината невинаги е само в количеството задачи, които ни очакват. Според Азова тревожността често е свързана с усещането за постоянен натиск - че нещо трябва да бъде направено веднага, че времето не достига и че всичко трябва да бъде под контрол. Ако човек живее с подобно напрежение във всекидневието си, смяната на офиса с плажа за седмица или две няма автоматично да го премахне.

Затова справянето с тревожността не може да започне в последния ден от отпуска. Психологът говори за всекидневни навици, които могат да ни помагат да я овладяваме - движение и спорт, медитация, терапия, както и по-разумно използване на телефона и социалните мрежи, особено преди сън. “Тревожността не изчезва с вълшебна пръчица”, казва Азова. Колкото по-добре умеем да разпознаваме и управляваме напрежението в обичайното си всекидневие, толкова по-малка е вероятността то да превземе и последните дни от почивката.

Не превръщайте първата

седмица в състезание

Опитът ни да запълним календара си с работа, срещи с приятели и други занимания, но това не означава, че ще успеем да се настроим за работа по-бързо. Снимка: Пиксабей

След отпуската често се опитваме веднага да запълним календара - работа, срещи с приятели, спорт, излизания, а понякога започваме да планираме и следващото пътуване. Очакването на нещо приятно със сигурност може да подобри настроението ни, но според Станислава Азова - Ава това невинаги означава, че ще ни помогне по-бързо да се настроим за работа.

Понякога непрекъснатото планиране на приятни занимания може да се превърне и в начин да отвличаме вниманието си от необходимостта отново да влезем в работен ритъм. Това не означава да се откажем от срещата с приятели, разходката или спорта. Напротив - хубавите преживявания ни карат да се чувстваме по-добре и ни дават повече енергия.

Важното е просто да не се опитваме още през първата седмица да вместим всичко наведнъж. Същото важи и за очакванията ни към самите нас. Ако в първия ден сме по-бавни, по-разсеяни или ни трябва повече време, за да подредим задачите си, няма причина да превръщаме това в проблем. “Намалете очакванията си. Влезте осъзнато в работния процес без излишна драма”, съветва психологът.

И всъщност най-доброто връщане на работа започва още преди него - с почивка, в която действително сме успели да оставим служебните теми настрана. Защото краят на отпуска не означава непременно начало на няколко мъчителни дни в офиса. “Когато истински сме си починали от работния процес, връщането на работа може да бъде удоволствие”, казва Станислава Азова - Ава.

Станислава Азова - Ава Снимка: Личен архив

Станислава Азова - Ава е психотерапевт, психоаналитик, групов аналитик, лицензиран консултант по позитивна психотерапия и магистър по артистични и психо-социални практики и психодрама. Притежава магистърски степени в областта на артистични и психо-социални практики и психодрама.

Завършва образованието си в съвместната програма на Българското общество по психоанализа и групова анализа с Виенския университет “Зигмунд Фройд”.