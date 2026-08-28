Фотозагадка: Кой е този музикален продуцент като дете?

Фотозагадката от днес е: Кой е този известен музикален продуцент като дете?
Жокер: Израства в семейство на музиканти, но Миро от бившия дует "Каризма" забелязва таланта му.
Очаквайте утре отговора на форозагадката!
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Фотозагадката от днес е: Кой е този известен музикален продуцент като дете?
Жокер: Израства в семейство на музиканти, но Миро от бившия дует "Каризма" забелязва таланта му.
Очаквайте утре отговора на форозагадката!
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