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Фотозагадка: Кой е този музикален продуцент като дете?

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Фотозагадката от днес е: Кой е този известен музикален продуцент като дете?

Жокер: Израства в семейство на музиканти, но Миро от бившия дует "Каризма" забелязва таланта му.

Очаквайте утре отговора на форозагадката!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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