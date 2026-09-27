Да превърнем кухнята в малка козметична работилница

С готова база лесно ще направите първия си сапун, а само с няколко съставки - скраб и масло за тяло

Не всичко в козметичния шкаф трябва да идва готово от магазина. Някои продукти може да си направите и сами без сложни рецепти и дълъг списък със съставки. Домашният сапун е добро начало, а след първия успешен опит може да продължите и с още няколко лесни идеи за грижа за кожата.

Да си направим

сапун у дома

Снимка: Пиксабей

Домашният сапун не изисква специални уреди или голямо работно пространство и сами можете да изберете аромата, цвета и формата му.

Зад обикновеното сапунено блокче обаче стои химичен процес, който при традиционното производство изисква повече знания и внимание. Сапунът се получава при реакция между мазнини или масла и силна основа, най-често натриева, позната още като сода каустик. Процесът се нарича осапуняване и може да се извърши по два основни начина - чрез студен или топъл метод. И при двата се работи със сода каустик.

При студения метод сапунът трябва да престои няколко седмици, преди да бъде използван, докато при топлия осапуняването се ускорява чрез нагряване. Работата със сода каустик изисква защитни ръкавици и очила, добра вентилация и прецизно измерване на съставките.

Затова за приготвянето на сапун в домашни условия е най-добре да използвате готова сапунена база. При нея процесът на осапуняване вече е приключил и не се налага сами да работите със сода каустик.

Как да приготвите

първия си сапун

Снимка: Пиксабей

Необходими са ви готова сапунена база, ароматно масло за козметични продукти, козметичен оцветител и силиконова форма. Нарежете базата на малки парчета, за да се разтопи по-лесно и равномерно, след което я загрейте според указанията на производителя, без да я оставяте да завира.

Към разтопената база добавете аромат. Точното количество зависи от конкретния продукт и допустимата концентрация, посочена от производителя.

Ако например тя е между 1 и 10%, количеството се изчислява спрямо теглото на сапунената смес. Не е необходимо да стигате до максималната стойност, тъй като различните аромати имат различна интензивност.

След това добавете оцветителя, като започнете с малко количество и при необходимост увеличавайте, докато получите желания цвят. И ароматът, и оцветителят трябва да са предназначени за козметични продукти и да са подходящи за избраната сапунена база.

За по-интересен вид може да добавите и малко количество добре изсушени цветя или билки, подходящи за контакт с кожата. Тук обаче повече невинаги означава по-красиво. Растителните части могат да направят повърхността на сапуна груба, а някои от тях с времето потъмняват и променят цвета си. Затова е по-добре да ги използвате пестеливо и да избягвате свежи цветя и растения.

Снимка: Пиксабей

Готовата смес излейте в силиконова форма и я оставете да се охлади и втвърди напълно. За разлика от сапуна, приготвен по студения метод, този от готова база не трябва да зрее няколко седмици.

Ако за първи път използвате даден аромат, етерично масло или друга добавка, особено при чувствителна кожа, първо изпробвайте готовия сапун върху малък участък. Ако се появят зачервяване, сърбеж, парене или друг дискомфорт, прекратете употребата. Ако вече знаете, че сте алергични към определена съставка, тя изобщо не бива да присъства в сапуна.

След първия успешен опит можете да експериментирате с различни форми, аромати и цветове, да комбинирате няколко нюанса или да направите сапун на пластове. Ако сте приготвили повече блокчета, съхранявайте тези, които няма да използвате веднага, на сухо място, далеч от силна топлина и пряка слънчева светлина.

Козметиката, която може

да създадете сами

След сапуна може да опитате и с други продукти за тялото. За начало подбирайте рецепти с малко съставки и приготвяйте малки количества. Кремовете и лосионите например изглеждат лесни за направа, но за по-продължителното им съхранение са необходими правилна формула и подходящи консерванти. Затова има по-лесни варианти, с които да започнете.

Скраб за тяло със захар

Домашен скраб за тяло Снимка: Пиксабей

За него са достатъчни 50 г фина захар и около 20-25 г растително масло, например бадемово или жожоба. Смесете ги, докато получите плътна консистенция, която се разнася лесно. По желание може да добавите и подходящо ароматно масло.

Нанасяйте скраба с леки кръгови движения върху влажна кожа и след това го отмийте. Не го използвайте върху раздразнена, наранена или изгоряла от слънцето кожа. Най-добре е да приготвяте малко количество и да го съхранявате в чист, добре затворен съд.

Масло за тяло

с две съставки

Смесете 40 мл бадемово масло и 10 мл масло от жожоба в чисто и сухо шишенце. Нанасяйте няколко капки върху леко влажна кожа след душ. Ароматът не е задължителен, но ако все пак решите да го добавите, съобразете се с препоръчителната концентрация.

Особено внимателни бъдете с етеричните масла - растителният им произход не означава, че могат да се използват в произволно количество или директно върху кожата.

Домашната козметика е лесна и бърза за приготвяне. Снимка: Пиксабей

Не всичко от хладилника

е подходящо за кожата

Кисело мляко, краставица, лимон, мед, яйца - интернет е пълен с рецепти, които превръщат съдържанието на хладилника в козметика.

Това, че една съставка е подходяща за ядене, обаче не означава непременно, че е добра идея да я нанесете върху кожата. Лимоновият сок например присъства в рецепти за изсветляване на петна и ексфолиране, но киселинността му може да раздразни кожата, а някои цитрусови съставки могат да предизвикат нежелана реакция при излагане на слънце.

Содата бикарбонат също често се препоръчва за домашни маски и скрабове, въпреки че силно алкалното ѝ pH може да наруши естествената защитна бариера на кожата.

Смесите с пресни продукти, мляко или билкови отвари пък не са предназначени за продължително съхранение. Ако решите да опитате подобна рецепта, най-разумно е да приготвите само необходимото за еднократна употреба количество.

Как да разчетете етикета на козметиката

Малките знаци върху опаковката могат да ви кажат повече, отколкото предполагате.

Символът на отворено бурканче с 6М, 12М или 24М показва периода, в който продуктът може да се използва след отварянето. Така 12М означава 12 месеца от момента, в който сте отворили продукта, а не от датата на производството му.

И редът на съставките не е случаен. Те се изписват според количеството им в продукта - от по-висока към по-ниска концентрация, като за съставките под 1% има изключение и те могат да бъдат посочени в различен ред. Така съставка, рекламирана с големи букви върху лицевата страна, невинаги е сред основните във формулата.

Съкращението INCI означава международната система за наименования на козметичните съставки. Благодарение на нея една и съща съставка може да бъде разпозната върху етикета независимо къде е произведена козметиката.