Известният диджей Jax Jones направи ремикс на "Бангаранга" на Дара след предизвикателства (Видео)

Известният британски диджей Jax Jones направи ремикс на Bangaranga - песента, с която Дара донесе победа за България на песенния конкурс "Евровизия" през май.

За ремикса сподели самата Дара в профила си в инстаграм. Всичко започна с пост на британеца, който я предизвика да изпее песента, докато тича на 120 бийта в минута и да качи видео.

Дара изпълни предизвикателството на Jax Jones и сподели видео в профила си. В края на видеото тя споделя, че е тичала по улиците на столицата на Швеция - Стокхолм, за да го заснеме. Освен това на свой ред отправи задача към него - да покаже, че може да прави клякания, докато миксира песента й. Именно с видео, на което прави клякания диджеят обяви ремикса.

В момента Bangaranga във версията на Jax Jones може да се слуша в ютюб канала на изпълнителката. А победителката на "Евровизия" благодари на феновете си, че са й помогнали да осъществи идеята си.

"Всеки коментар, всеки репост, всяка ваша проява на любов към песента има огромно значение. Благодаря ви, че ме подкрепяте и че сте с мен от първия ден. Наистина ми помагате да преживявам мечтите си в реално време", написа тя.

Jax Jones, чието истинско име е Тимучин Лам, е британски диджей, продуцент и автор на песни.