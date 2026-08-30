Българинът Иван Стойнев прави номерата в шоуто на Доли Партън

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Цирковият артист години наред подбира изпълнители и съставя хореография за спектаклите ѝ

Прекрасна жена с голямо сърце.

Така българинът Иван Стойнев си спомня за Доли Партън, с която го свързват години професионална работа. След смъртта на 80-годишната американска легенда той публикува една от малкото си лични снимки с нея.

Снабдявах нейните шоу програми с артисти доста години с нашата агенция Cirquemania LLC. Имах и привилегията да правя хореографията на доста артистични номера за спектаклите ѝ, разказа Иван Стойнев пред “24 часа”.

Плакат от Dolly Parton’s Lumberjack Adventure Dinner & Show Снимка: Личен архив

Зад тези няколко изречения стои любопитна българска следа в развлекателната империя на Доли Партън.

Чрез агенцията Cirquemania, която създава със съпругата си Марица Атейде, Стойнев години наред подбира циркови артисти и работи по художественото изграждане на номера за различни продукции.

Сред спектаклите, по които работи, е мащабният Dolly Parton’s Lumberjack Adventure Dinner & Show в Пиджън Фордж, Тенеси. Шоуто е типично американско зрелище – история за стара дъскорезница, вражда между две семейства, забранена любов и самогон, смесени с музика, пиротехника и зрелищна въздушна акробатика.

Именно в тази продукция Иван Стойнев има своята роля – подбира артисти и прави хореографията на артистичните номера. В самия спектакъл има и въздушни акробатични изпълнения, които са сред най-зрелищните части на програмата.

Dolly Parton’s Lumberjack Adventure Dinner & Show Снимка: Личен архив

Докато зрителите гледат представлението, на тях се сервира типична южняшка храна – дърпано свинско месо, американски бисквити, пържено пиле и други ястия. Залата е устроена като арена със стадионно разположени места, а сервитьорите обслужват публиката, без спектакълът да спира.

За новата продукция е преобразен съществуващият театър на Lumberjack Feud, а намиращият се отпред стар Regency Inn е съборен, за да се освободи пространство и комплексът да се отвори към главния булевард. Инвестицията в Lumberjack Adventure е оценявана тогава на около 25 млн. долара.

Самата Доли Партън присъства на откриването на атракцията и лично застава зад продукцията, която носи нейното име.

И така зад част от цирковата магия в едно огромно американско зрелище се оказва българин.

Започва на 13 години и

стига до световен рекорд

Според официалната биография на Иван Стойнев в Cirquemania той е първо поколение цирков артист и започва професионалната си кариера едва на 13 години в България. Специалността му е teeterboard – акробатичен номер с отскок от люлееща се дъска.

Специалността на Стойнев е teeterboard – акробатичен номер с отскок от люлееща се дъска. Снимка: Личен архив

Стойнев стига и до световен рекорд – изпълнява задно салто върху седеметажна човешка пирамида.

През годините работи в различни циркови продукции в Европа и САЩ, а по-късно постепенно преминава и от другата страна на спектакъла – към подбора на артисти, хореографията и организацията на номера. Точно този опит по-късно го отвежда и до екипа на Доли Партън.

Любовта го среща с

фамилията Атейде

През декември 1987 г., по време на честването на 100-годишнината на прочутия мексикански Circus Atayde, Иван среща бъдещата си съпруга Марица Атейде. Само два месеца по-късно – през февруари – двамата се женят.

Иван Стойнев със съпругата си Марица Атейде Снимка: Личен архив

Марица е четвърто поколение циркова артистка. Тя също започва професионално на 13 години и специализира във въздушна акробатика, акробатика и танц. Семейният Circus Atayde държи рекорд на “Гинес” като най-стария пътуващ цирк в света.

През 2013 г. Иван и Марица основават своята професионална агенция за циркови таланти и школа по цирково изкуство.

През последните години семейството е установено във Флорида, където продължава дългогодишната си циркова традиция.

Иван Стойнев със съпругата си Марица Атейде Снимка: Личен архив

Иван и Марица имат двама синове – Кристиан и Кристофър, като и двамата се развиват в сферата на родителите си.

Кристиан и Скуби стигат до

големите американски арени

Единият им син – Кристиан Атейде Стойнев, е пето поколение цирков артист. Той е майстор на балансиране с ръце и силова акробатика и става особено популярен със своя необичаен сценичен партньор – малкото куче Скуби. Докато Кристиан балансира тялото си върху една ръка, Скуби спокойно стои върху гърба му – номер, който бързо се превръща в тяхна запазена марка.

Кристиан и Скуби излизат пред публика и на баскетболни мачове и други големи спортни събития в САЩ, като така пренасят цирковото изкуство от манежа върху спортните арени.

Синът на Иван Стойнев и съпругата му Марица Атейде - Кристиан със своето куче - партньор Скуби. Снимка: Личен архив

Историята на Иван Стойнев тръгва от България, минава през световния цирк, среща го с една от най-старите циркови фамилии в света и стига чак до спектаклите на Доли Партън.

А след години работа с нея най-краткият му спомен за американската звезда остава и най-човешкият: Прекрасна жена с голямо сърце.

И една снимка.

За съжаление, само тази снимка имам, казва Иван. Но зад нея стоят години работа, световен рекорд, семейна циркова история и една истинска българска следа в света на Доли Партън.