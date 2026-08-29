Как успява Катето Евро винаги да грее и да очарова (Снимки)

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Ще ви изпея една песен, в която се говори за любов, раздяла и още нещо.
Думите са на младата певица Рени в комедията “Оркестър без име”, но и сега, близо 45 г. по-късно, остават сред най-запомнящите се реплики от български филми. А жената, вдъхнала живот на героинята, още е е сред най-обичаните лица от екрана. Катето Евро е 24-годишна, когато се снима в лентата на Людмил Кирков. Има опита пред камера, но само като манекенка - дефилира още като ученичка. Но винаги е искала да се занимава с кино. Един ден покрай свой приятел разбира, че правят проби за главната женска роля за нов филм. “Отидох, бях много нахакана тогава и всъщност след няколко дни ми казаха, че аз получавам ролята. Обаче пък аз я отказах. Бях влюбена в мъжа ми, още бяхме гаджета и си викам: Сега 103 месеца на Созопол, ще се разделим, край, мислих, че може да ме зареже, ако замина за 3 месеца”, разказва Катето.
Но екипът не може да си представи друга актриса да изиграе Рени, обажда ѝ се с молба да се съгласи. И така и днес зрителите могат да я гледат във великолепната компания на Велко Кънев, Георги Мамалев, Павел Поппандов, Филип Трифонов. Успехът е феноменален и за Катето следват куп роли - в “Мярка за неотклонение” (1983), “Третото лице” (1983), “Последното приключение” (1984), “Три Марии и Иван” (1986), “Забранено за възрастни” (1987), “Право на избор” (1989) и много други. Тя не е завършила ВИТИЗ и не е учила професионално актьорско майсторство, а през 1990 г. става член на Съюза на българските филмови дейци. Театралния си дебют прави чак през 2005 г. - в “Дванайста нощ” по Шекспир.
Тя е била и тв водеща, участвала е в куп тв предавания, често споделя своите кулинарни съвети онлайн, но най-голямото ѝ щастие остава семейството ѝ. Може и да не ѝ личи, но след 4 дни Катето става на 70 г. Ето в няколко снимки как звездата ѝ не спира да грее и сега.
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