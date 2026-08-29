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Как успява Катето Евро винаги да грее и да очарова (Снимки)

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Катето Евро бе в журито на последния сезон на “България търси талант”. Първоначално е притеснена от ролята на оценяващ. Казва, че макар цял живот да е била на сцена, журирането е съвсем различно — няма предварително написан текст и трябва да реагираш веднага, като едновременно си критичен и добронамерен.

Ще ви изпея една песен, в която се говори за любов, раздяла и още нещо.

Думите са на младата певица Рени в комедията “Оркестър без име”, но и сега, близо 45 г. по-късно, остават сред най-запомнящите се реплики от български филми. А жената, вдъхнала живот на героинята, още е е сред най-обичаните лица от екрана. Катето Евро е 24-годишна, когато се снима в лентата на Людмил Кирков. Има опита пред камера, но само като манекенка - дефилира още като ученичка. Но винаги е искала да се занимава с кино. Един ден покрай свой приятел разбира, че правят проби за главната женска роля за нов филм. “Отидох, бях много нахакана тогава и всъщност след няколко дни ми казаха, че аз получавам ролята. Обаче пък аз я отказах. Бях влюбена в мъжа ми, още бяхме гаджета и си викам: Сега 103 месеца на Созопол, ще се разделим, край, мислих, че може да ме зареже, ако замина за 3 месеца”, разказва Катето.

Катето Евро в сцена от един от най-хубавите български филми - “Оркестър без име”. Той излиза на големия екран през 1982 г. и превръща всички актьори в звезди. “Аз всъщност не бях актриса преди него, нито пък съм очаквала да получа ролята, въпреки че за нея имаше кастинг. Момчетата ме харесаха, Людмил Кирков също и много ми помагаха, така се справих”, разказва Катето.
Катето Евро в сцена от един от най-хубавите български филми - “Оркестър без име”. Той излиза на големия екран през 1982 г. и превръща всички актьори в звезди. “Аз всъщност не бях актриса преди него, нито пък съм очаквала да получа ролята, въпреки че за нея имаше кастинг. Момчетата ме харесаха, Людмил Кирков също и много ми помагаха, така се справих”, разказва Катето.

Но екипът не може да си представи друга актриса да изиграе Рени, обажда ѝ се с молба да се съгласи. И така и днес зрителите могат да я гледат във великолепната компания на Велко Кънев, Георги Мамалев, Павел Поппандов, Филип Трифонов. Успехът е феноменален и за Катето следват куп роли - в “Мярка за неотклонение” (1983), “Третото лице” (1983), “Последното приключение” (1984), “Три Марии и Иван” (1986), “Забранено за възрастни” (1987), “Право на избор” (1989) и много други. Тя не е завършила ВИТИЗ и не е учила професионално актьорско майсторство, а през 1990 г. става член на Съюза на българските филмови дейци. Театралния си дебют прави чак през 2005 г. - в “Дванайста нощ” по Шекспир.

Актрисата изиграва ролята на графиня Оливия в телевизионния театър и театралната постановка “Дванайста нощ” по Уилям Шекспир. Спектакълът е режисиран от Мариус Куркински. Това е първата голяма поява на Катето Евро на класическа театрална сцена. В постановката участват легендарни български актьори като Тодор Колев и Георги Калоянчев.
Актрисата изиграва ролята на графиня Оливия в телевизионния театър и театралната постановка “Дванайста нощ” по Уилям Шекспир. Спектакълът е режисиран от Мариус Куркински. Това е първата голяма поява на Катето Евро на класическа театрална сцена. В постановката участват легендарни български актьори като Тодор Колев и Георги Калоянчев.

Тя е била и тв водеща, участвала е в куп тв предавания, често споделя своите кулинарни съвети онлайн, но най-голямото ѝ щастие остава семейството ѝ. Може и да не ѝ личи, но след 4 дни Катето става на 70 г. Ето в няколко снимки как звездата ѝ не спира да грее и сега.

Катето е била водеща на различни тв предавания. На кадъра е с ветерана Стефан Мавродиев в предаването “Усещане за жена”, което прави през 2014 г. по ТВ 7.
Катето е била водеща на различни тв предавания. На кадъра е с ветерана Стефан Мавродиев в предаването “Усещане за жена”, което прави през 2014 г. по ТВ 7.

Катето с майка си и брат си на море в детските години. “Тя беше моят душеприказчик, много си споделях с нея - тъжните, веселите неща, любови момичешки, какво ли не. Винаги ме изслушваше търпеливо и ме успокояваше. Блаженство беше да си изливаш душата пред мама, веднага ти олеква и се освобождаваш от всичките си проблеми”, разказва преди време за майка си Йорданка актрисата.
Катето с майка си и брат си на море в детските години. “Тя беше моят душеприказчик, много си споделях с нея - тъжните, веселите неща, любови момичешки, какво ли не. Винаги ме изслушваше търпеливо и ме успокояваше. Блаженство беше да си изливаш душата пред мама, веднага ти олеква и се освобождаваш от всичките си проблеми”, разказва преди време за майка си Йорданка актрисата.

Катето ражда сина си на 30 август 1983 г. - в деня на св. Александър Невски. Два дни носи името на баща си и се казва Георги, но майката на Катето е категорична - бебето трябва да е кръстено на светеца, защото си е дошло с името. Така го преименуват на Александър.
Катето ражда сина си на 30 август 1983 г. - в деня на св. Александър Невски. Два дни носи името на баща си и се казва Георги, но майката на Катето е категорична - бебето трябва да е кръстено на светеца, защото си е дошло с името. Така го преименуват на Александър.

“Най-хубавите дни в живота - Джорджи, Саши и аз”, пише Катето към кадъра със съпруга и сина си. Тя и мъжът й Георги са семейство 34 г. Той си отива заради онкологично заболяване на 62 г., но така и не разбира тежката си диагноза - сърце не й дава на Катето да му каже докрай истината.
“Най-хубавите дни в живота - Джорджи, Саши и аз”, пише Катето към кадъра със съпруга и сина си. Тя и мъжът й Георги са семейство 34 г. Той си отива заради онкологично заболяване на 62 г., но така и не разбира тежката си диагноза - сърце не й дава на Катето да му каже докрай истината.

На сцената на Сатирата с Васил Попов в “Живот и здраве” по Камен Донев.
На сцената на Сатирата с Васил Попов в “Живот и здраве” по Камен Донев.

В кадър от филма “Фатална нежност” на Рангел Вълчанов.
В кадър от филма “Фатална нежност” на Рангел Вълчанов.

Актрисата с журналиста от “24 часа” Георги Милков, с когото ги свързва дългогодишно приятелство. “Тук е, когато я накарах да скочи с бънджи в Южния парк през 1994 г.”, спомня си той.
Актрисата с журналиста от “24 часа” Георги Милков, с когото ги свързва дългогодишно приятелство. “Тук е, когато я накарах да скочи с бънджи в Южния парк през 1994 г.”, спомня си той.

Катето Евро и Георги Мамалев пред “Св. Александър Невски” на купона за рождения ден на “24 часа” през 2006 г.
Катето Евро и Георги Мамалев пред “Св. Александър Невски” на купона за рождения ден на “24 часа” през 2006 г.

Катето на годишните награди на телевизия ММ
Катето на годишните награди на телевизия ММ

Катето със сина си Александър Кадиев, дъщеря му Кати и съпругата му Ивелина. През ноември семейството им ще се увеличи, защото Ивелина е бременна и всички чакат на бял свят да се появи първото момче, внуче на Катето.
Катето със сина си Александър Кадиев, дъщеря му Кати и съпругата му Ивелина. През ноември семейството им ще се увеличи, защото Ивелина е бременна и всички чакат на бял свят да се появи първото момче, внуче на Катето.

Катето Евро бе в журито на последния сезон на “България търси талант”. Първоначално е притеснена от ролята на оценяващ. Казва, че макар цял живот да е била на сцена, журирането е съвсем различно — няма предварително написан текст и трябва да реагираш веднага, като едновременно си критичен и добронамерен.
Катето Евро в сцена от един от най-хубавите български филми - “Оркестър без име”. Той излиза на големия екран през 1982 г. и превръща всички актьори в звезди. “Аз всъщност не бях актриса преди него, нито пък съм очаквала да получа ролята, въпреки че за нея имаше кастинг. Момчетата ме харесаха, Людмил Кирков също и много ми помагаха, така се справих”, разказва Катето.
Актрисата изиграва ролята на графиня Оливия в телевизионния театър и театралната постановка “Дванайста нощ” по Уилям Шекспир. Спектакълът е режисиран от Мариус Куркински. Това е първата голяма поява на Катето Евро на класическа театрална сцена. В постановката участват легендарни български актьори като Тодор Колев и Георги Калоянчев.
Катето е била водеща на различни тв предавания. На кадъра е с ветерана Стефан Мавродиев в предаването “Усещане за жена”, което прави през 2014 г. по ТВ 7.
Катето с майка си и брат си на море в детските години. “Тя беше моят душеприказчик, много си споделях с нея - тъжните, веселите неща, любови момичешки, какво ли не. Винаги ме изслушваше търпеливо и ме успокояваше. Блаженство беше да си изливаш душата пред мама, веднага ти олеква и се освобождаваш от всичките си проблеми”, разказва преди време за майка си Йорданка актрисата.
Катето ражда сина си на 30 август 1983 г. - в деня на св. Александър Невски. Два дни носи името на баща си и се казва Георги, но майката на Катето е категорична - бебето трябва да е кръстено на светеца, защото си е дошло с името. Така го преименуват на Александър.
“Най-хубавите дни в живота - Джорджи, Саши и аз”, пише Катето към кадъра със съпруга и сина си. Тя и мъжът й Георги са семейство 34 г. Той си отива заради онкологично заболяване на 62 г., но така и не разбира тежката си диагноза - сърце не й дава на Катето да му каже докрай истината.
На сцената на Сатирата с Васил Попов в “Живот и здраве” по Камен Донев.
В кадър от филма “Фатална нежност” на Рангел Вълчанов.
Актрисата с журналиста от “24 часа” Георги Милков, с когото ги свързва дългогодишно приятелство. “Тук е, когато я накарах да скочи с бънджи в Южния парк през 1994 г.”, спомня си той.
Катето Евро и Георги Мамалев пред “Св. Александър Невски” на купона за рождения ден на “24 часа” през 2006 г.
Катето на годишните награди на телевизия ММ
Катето със сина си Александър Кадиев, дъщеря му Кати и съпругата му Ивелина. През ноември семейството им ще се увеличи, защото Ивелина е бременна и всички чакат на бял свят да се появи първото момче, внуче на Катето.

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