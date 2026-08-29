Как успява Катето Евро винаги да грее и да очарова (Снимки)

Ще ви изпея една песен, в която се говори за любов, раздяла и още нещо.

Думите са на младата певица Рени в комедията “Оркестър без име”, но и сега, близо 45 г. по-късно, остават сред най-запомнящите се реплики от български филми. А жената, вдъхнала живот на героинята, още е е сред най-обичаните лица от екрана. Катето Евро е 24-годишна, когато се снима в лентата на Людмил Кирков. Има опита пред камера, но само като манекенка - дефилира още като ученичка. Но винаги е искала да се занимава с кино. Един ден покрай свой приятел разбира, че правят проби за главната женска роля за нов филм. “Отидох, бях много нахакана тогава и всъщност след няколко дни ми казаха, че аз получавам ролята. Обаче пък аз я отказах. Бях влюбена в мъжа ми, още бяхме гаджета и си викам: Сега 103 месеца на Созопол, ще се разделим, край, мислих, че може да ме зареже, ако замина за 3 месеца”, разказва Катето.

Катето Евро в сцена от един от най-хубавите български филми - “Оркестър без име”. Той излиза на големия екран през 1982 г. и превръща всички актьори в звезди. “Аз всъщност не бях актриса преди него, нито пък съм очаквала да получа ролята, въпреки че за нея имаше кастинг. Момчетата ме харесаха, Людмил Кирков също и много ми помагаха, така се справих”, разказва Катето.

Но екипът не може да си представи друга актриса да изиграе Рени, обажда ѝ се с молба да се съгласи. И така и днес зрителите могат да я гледат във великолепната компания на Велко Кънев, Георги Мамалев, Павел Поппандов, Филип Трифонов. Успехът е феноменален и за Катето следват куп роли - в “Мярка за неотклонение” (1983), “Третото лице” (1983), “Последното приключение” (1984), “Три Марии и Иван” (1986), “Забранено за възрастни” (1987), “Право на избор” (1989) и много други. Тя не е завършила ВИТИЗ и не е учила професионално актьорско майсторство, а през 1990 г. става член на Съюза на българските филмови дейци. Театралния си дебют прави чак през 2005 г. - в “Дванайста нощ” по Шекспир.

Актрисата изиграва ролята на графиня Оливия в телевизионния театър и театралната постановка “Дванайста нощ” по Уилям Шекспир. Спектакълът е режисиран от Мариус Куркински. Това е първата голяма поява на Катето Евро на класическа театрална сцена. В постановката участват легендарни български актьори като Тодор Колев и Георги Калоянчев.

Тя е била и тв водеща, участвала е в куп тв предавания, често споделя своите кулинарни съвети онлайн, но най-голямото ѝ щастие остава семейството ѝ. Може и да не ѝ личи, но след 4 дни Катето става на 70 г. Ето в няколко снимки как звездата ѝ не спира да грее и сега.

Катето е била водеща на различни тв предавания. На кадъра е с ветерана Стефан Мавродиев в предаването “Усещане за жена”, което прави през 2014 г. по ТВ 7.

Катето с майка си и брат си на море в детските години. “Тя беше моят душеприказчик, много си споделях с нея - тъжните, веселите неща, любови момичешки, какво ли не. Винаги ме изслушваше търпеливо и ме успокояваше. Блаженство беше да си изливаш душата пред мама, веднага ти олеква и се освобождаваш от всичките си проблеми”, разказва преди време за майка си Йорданка актрисата.

Катето ражда сина си на 30 август 1983 г. - в деня на св. Александър Невски. Два дни носи името на баща си и се казва Георги, но майката на Катето е категорична - бебето трябва да е кръстено на светеца, защото си е дошло с името. Така го преименуват на Александър.

“Най-хубавите дни в живота - Джорджи, Саши и аз”, пише Катето към кадъра със съпруга и сина си. Тя и мъжът й Георги са семейство 34 г. Той си отива заради онкологично заболяване на 62 г., но така и не разбира тежката си диагноза - сърце не й дава на Катето да му каже докрай истината.

На сцената на Сатирата с Васил Попов в “Живот и здраве” по Камен Донев.

В кадър от филма “Фатална нежност” на Рангел Вълчанов.

Актрисата с журналиста от “24 часа” Георги Милков, с когото ги свързва дългогодишно приятелство. “Тук е, когато я накарах да скочи с бънджи в Южния парк през 1994 г.”, спомня си той.

Катето Евро и Георги Мамалев пред “Св. Александър Невски” на купона за рождения ден на “24 часа” през 2006 г.

Катето на годишните награди на телевизия ММ