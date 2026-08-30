Преди век селски учител твърди, че Родопите били савана, в която живели мастодонти

Всички находки на маймуни, древна плиоценска мечка, древна сърна, два вида носорози, еднороги, двуроги и други животни са в музея в Дорково

Знаете ли, че само на 150 км от София можете да се потопите в чуден животински свят отпреди 4,5 млн. години и да чуете звуците на над 30 вида животни?

Е, вярно, че са само макети, но преживяването си струва. Това се случва в Плиоценския парк в родопското село Дорково, близо до Ракитово, където посетителите на музея могат да се разходят край 4-метровата скулптура на мастодонт, живял в някогашната савана по тези места. Самата зала представлява пейзажна диорама, която пресъздава флората и фауната през периода на плиоцена. На нея могат да се видят цветни изображения на изкопаемата маймуна долихопитек, изкопаеми сърна и тапир, ранноплиоценска мечка, родопски глухар, изкопаема маймуна мезопитек, мастодонт от вида Mammut borsoni, както и стадо хипариони и стадо овернски мастодонти. В залата е монтирана и озвучителна и видеотехника за визуализация на моментите от този период.

През 30-те години на XX век местният учител Манол Чолев обръща внимание на открити останки в района около село Дорково. По-късно

през 80-те години група геолози откриват фосилното находище

В периода 1985-1987 г. се провеждат българо-френски палеонтологични разкопки. Те са организирани от Националния природонаучен музей при БАН с участието на Националния естественоисторически музей в Париж.

Инициативата е на проф. Николай Спасов, а научен ръководител на експедицията е проф. Ерве Тома, тогава зам.-директор на Колеж дьо Франс. На не повече от 60 см под земята учените палеонтолози се натъкват на поразителни находки. Пред смаяните им погледи изникват останки на отдавна заличени от историята животни. Техните огромни бивни, кътници и части от скелети лежали необезпокоявани от хилядолетията под хорските ниви.

Проучванията продължават 3 г. и това е най-богатото находище на останки от овернски мастодонт в света и едно от най-богатите на фосилни животински останки ранноплиоценски находища в Европа.

Част от намереното по време на разкопките е предадено за реставрация във Франция

и после върнато в България, разказва пред “24 часа” уредникът на музея Ясен Максудов. Намерени са фосили на два вида маймуни, древна плиоценска мечка, древна плиоценска сърна, два вида носорози, еднороги, двуроги и други животни, за които повечето хора не са чували. Тук са живеели хипариони. Те са древни трипръсти коне, които са имали допълнителни израстъци на копитата, а тези израстъци именно са им помагали да стъпват и през блатисти местности.

Местността, в която са намерени костите, се казва Елин кладенец и е от другата страна на днешния музей, уточнява Максудов.

Мястото край днешно Дорково е било разлив на река – сегашната р. Мътница. По време на сухите периоди тя е пресъхвала, а по време на дъждовете имала много големи разливи. През един от тези сухи периоди повечето от животните измрели, а когато реката потекла отново, силното течение отнесло останките им в един от ръкавите на реката и там костите останали запечатани между 3 слоя глина, образувайки праисторическо гробище.

Останките от тези съвременници на плиоцена допълват представите ни за епохата, когато на Земята се появяват и първите хоминиди – австралопитеките. По това време климатът в тази част на континента не е бил умереноконтинентален, както сега, а субтропичен.

“Находките отпътували в два вагона за Франция, за да бъдат реставрирани и консервирани и по-късно са върнати у нас 5-6 сандъка. Днес част от тези находки могат да се видят в Палеонтологичния музей в Асеновград”, допълва Ясен Максудов. Той разказва, че деца се плашат от макета на мастодонта в залата.

“Мислят, че ги наблюдава и се страхуват – толкова добре е направен

макетът.” Той е изработен от гипс, стиропор, пластмаса и конски косми по главата и опашката, очите са стъклени.

“Виж, виж как ме гледа!”, не скрива вълнението си 12-годишният Иван. Приятелят му Кристиян бърза да вметне, че такъв мастодонт е виждал само във филми за динозаврите.

Децата са силно впечатлени от огромната фигура на праисторическото животно и си правят снимки за спомен.

В края на 2010 г. община Ракитово получава безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “Регионално развитие” за реализацията на проект за създаване на културно-историческия продукт чрез адаптация на Палеонтологично находище в село Дорково като туристическа атракция и социализация на крепостта “Цепина”. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е близо 1,7 млн. лв., а общият размер на проекта - над 2,1 млн. лв. Общината има освен 15% съфинансиране и допълнителен финансов принос в размер над 180 хил. лв..

Палеонтологичният музей бе открит на 19 септември 2013 г. и същата година бе избран за “Сграда на годината” в IV издание на наградите на архитектурна група WhAT Association (WhATA).

Плиоценският парк в родопското селце Дорково се наложи в конкуренцията на 4 сгради в столицата. Учени, художници и реставратори са се опитали да направят древността популярна и разбираема и за малки деца.

Формата на сградата е провокирана от “сакралния характер на експозицията”. Авторът ѝ я оприличава като

похлупак на времето, под който се вижда природата отпреди почти 5 млн. години

Сградата на музея е дело на арх. Явор Йорданов по идея на художника Симеон Стоилов. Тя е с цилиндрична форма, изградена от метал и стъклен купол с площ 300 квадратни метра.

В центъра на експозиционната зала е поставена скулптура на мастодонт от рода Anancus arvernensis с височина 3,90 метра. До него се намира скулптура на изкопаемата маймуна долихопитек. Те са дело на скулпторите Ивайло Аврамов и Теодор Нанев, с участието на художника анималист Велизар Симеоновски.

Научни ръководители при създаването им са проф. Николай Спасов и д-р Георги Марков. До скулптурата на мастодонта е разположен гигантски бивник на борсонов мастодонт. Представена е възстановка на научни разкопки с истински кости, които са намерени на това място, витрини с уникални вкаменелости - фрагмент от небце с кътници, и бивник от овернски мастодонт, кучешки зъб на доплихопитек и части от раменни кости на плиоценска балканска патица и на родопски глухар.

Учени, художници и

реставратори са се опитали да направят древността популярна и разбираема

и за малки деца, които са най-честите посетители в Палеонтологичния музей в Дорково.

Обектът е предпочитан като дестинация от туристи на различна възраст.

“Нямаме почивен ден - единствено на 1 януари музеят не работи”, казва в заключение Ясен Максудов.