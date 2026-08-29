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Празнува ген.-майор чл.-кор. проф. д-р Николай Петров - анестезиологът, който връща надеждата там, където тя изглежда изгубена

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Проф. д-р Николай Петров

Скромно по традиция ще празнува ръководителят на Катедрата по анестезиология, реанимация и интензивно лечение на ВМА, бивш министър на здравеопазването, бивш началник на ВМА, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”.

Проф. д-р Николай Петров е познат като човек на реда и дълга - изградил е школа в медицината, спасил е хиляди съдби и все така има за първа цел с работата си да връща надеждата там, където тя изглежда изгубена. Но най-вярната мяра за неговия извървян път остават собствените му, дълбоко изстрадани думи: “Богат съм с доброто, което съм направил за хората. Има богати хора, които могат да си купят света, но това не могат да си купят с пари”.

Да е здрав, да е все така безкомпромисно отдаден на професията и хората!

Проф. д-р Николай Петров

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