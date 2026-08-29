Българският дизайнер на принцеса Даяна продава писмата ѝ за деца сираци

Ганчо Тасков и до днес лоялно пази лични разговори с принцесата, които остават "между него, Бога и нея"

“Благодарствените писма от принцесата мисля да ги продам на търг в Лондон, а сумата да употребя за моята кауза: Аз помагам на деца без родители. Правя много изложби с благотворителна цел…”

Така Ганчо Тасков, единственият българин, работил като дизайнер за принцеса Даяна, говори пред “24 часа” за едни от най-ценните спомени, които е запазил от познанството си с нея. За него писмата не са просто свидетелство за срещите му с една от най-известните жени на ХХ век. Те носят и послание, което според него е в духа на самата Даяна – помощта към хората в нужда.

Ганчо Тасков Снимка: Личен архив

Принцесата си отива от този свят преди 29 години при автомобилната катастрофа в Париж на 31 август 1997 г. Времето не е заличило спомена за нея, а за Тасков тази дата остава лична. Новината за катастрофата научава от австралийските медии и първоначално отказва да повярва.

“Мислех, че това е поредната клюка. Не ми беше безразлично”, спомня си той. Когато разбира, че е истина, мисълта му веднага е за синовете ѝ Уилям и Хари, които остават без майка в ранна възраст. Тасков рисува съболезнователна картичка върху черен картон със златен силует на принцесата и я адресира до двете момчета с думите: “Ние тъгуваме заедно с Вас”.

“Мислех си за децата ѝ. Те остават без майка точно в годините, когато майчината грижа и обич са най-необходими”, казва той.

Именно човешкото лице на Даяна, а не кралската ѝ титла, е това, което Тасков помни най-силно. Според него светът е загубил не просто принцеса, а човек, който действително е умеел да съчувства на другите.

“Наричаха я

принцесата на народа

Лично аз се научих от нея да бъда съпричастен към болката на ближния. Тя правеше благотворителни мероприятия, това правя и аз”, разказва дизайнерът.

Днес той също организира изложби с благотворителна цел и помага на деца без родители. Именно затова обмисля един ден да предложи писмата на Даяна на търг в Лондон и да използва получените средства за тази своя кауза.

Когато чуе името ѝ, първият образ, който изплува в съзнанието му, не е този на световноизвестната кралска особа, обкръжена от фотографи и охрана. Спомня си най-вече усмивката ѝ и известната ѝ свенливост.

Историята им започва в Мелбърн почти случайно. Тасков е там с тригодишния си син и решава да подготви за принцесата цветна композиция, както и три свои модни ескиза. Не очаква срещата да привлече особено внимание.

“Всичко стана спонтанно. Дори не подозирах, че ще попадна под светлините на прожекторите”, казва той.

Още преди да успее да представи рисунките си обаче, бащата и синът привличат погледите. Двамата са облечени в ленени костюми в коралов цвят с фино райе – визия, която се откроява сред присъстващите.

Тасков си спомня, че това направило впечатление не само на журналистите и публиката, но и на самата Даяна. Тя се насочила към тях и прегърнала малкия му син. След срещата интересът към българина рязко нараснал – хора започнали да го разпознават и спират на улицата, а медиите да се интересуват от него и семейството му.

Тази неочаквана популярност обаче го кара да се чувства некомфортно.

“Аз обичам тихия начин на живот и всичко това много ме притесняваше”, признава той.

Постепенно Тасков получава възможността да види Даяна и извън строго официалната ѝ роля. При една от срещите им тя била спортно облечена и носела шапка, за да остане незабелязана. Споменът му е за жена, която и без сценичност и официална подготовка притежава силно присъствие.

“И без грим беше

много красива

Дори при официални случаи гримът ѝ беше дискретен, почти неуловим. Тя беше естествена и с харизматична визия”, разказва дизайнерът.

Принцесата на Уелс винаги е била олицетворение на изискания стил в модата. Снимка: СНИМКА: GETTY IMAGES

Още повече го впечатлявало поведението ѝ. Въпреки огромната си популярност Даяна не се държала като звезда и не демонстрирала капризи.

“Нямаше нищо общо със звездите лигли. Беше непринудена, с приятен глас”, казва Тасков.

По думите му между образа на принцесата пред света и жената в личните разговори не е имало драматична разлика. Тя оставала скромна и внимателна както пред публика, така и извън официалните ангажименти.

Първите три ескиза се превръщат в начало на неговата работа за нея. По-късно Тасков създава още три вечерни тоалета. За дизайнер може да изглежда стряскащо да работи за жена, чиято всяка дреха се следи и коментира от милиони хора, но за него процесът бил изненадващо естествен.

“Много лесно се твори

за нея, защото имаше

перфектна фигура”,

казва той. Според Тасков Даяна не давала натрапчиви инструкции и не ограничавала творците: “Тя не беше претенциозна и оставяше дизайнерите да творят за нея, но много добре преценяваше кой може да подчертае визията”.

Имала предпочитание към коприната и естествените материи, а според българина почти всички цветове ѝ отивали. Един обаче според него я откроявал особено – кралското синьо.

Тасков не споделя и широко разпространената представа, че Даяна непременно е използвала модата като открит бунт срещу кралското семейство.

“Тя не беше бунтарка. Съобразяваше се с кралския протокол”, казва той.

В същото време именно естествеността и красотата ѝ според него са я превърнали в модна икона, без тя непременно да се стреми към това. “Тя беше просто красива”, обобщава Тасков.

Зад разговорите за дрехи и публични появи обаче остава и една друга, значително по-лична част от познанството им, за която той не желае да говори. През годините е заявявал, че няма да разкрие неща, които принцесата му е доверила, и че те ще останат “между мен, Бога и нея”.

И днес спазва това обещание. Когато е попитан какво най-силно е вълнувало Даяна, отговаря кратко: “Преди всичко тя беше майка, а след това принцеса.”

Тасков допуска, че позицията ѝ неизбежно я е карала внимателно да избира хората, пред които може да бъде истински откровена. “Не на всеки човек можеше да се довери и да се открие пред него”, казва той.

Дизайнерът Ганчо Тасков Снимка: Личен архив

Последният им контакт, който дизайнерът посочва, е през 1988 г. Тогава няма как да знае, че години по-късно жената, която вече е оставила толкова силен отпечатък върху света, ще загине едва на 36 години.

След смъртта ѝ интересът към личния ѝ живот не само не стихва, а се превръща в почти постоянна индустрия от книги, филми, интервюта и конспиративни теории. Това е и една от причините Тасков да бъде особено предпазлив, когато говори за нея.

“Медиите създадоха големи спекулации около принцесата и затова не бих говорил за всичко”, обяснява българинът.

За него отговорът на въпроса защо Даяна продължава да вълнува и поколения, които дори не са били родени приживе, е много по-прост: “В пълния смисъл на думата тя беше принцеса от народа и принцеса за народа.”

А ако днес отново имаше възможност да създаде дреха за Даяна, този път би избрал нещо, което ясно да носи български знак. “Бих направил тоалет от българска свила с българска бродерия”, казва той.