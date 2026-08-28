Британски милиардер платил завръщането на Хари и Меган във Великобритания

Британският милиардер и шеф на хедж фонд Ян Уейс помогнал финансово на принц Хари и Меган Маркъл за завръщането им във Великобритания, съобщава Page Six, позовавайки се на два свои източника. Състоянието на 63-годишния финансист се оценява на внушителните 1,2 млрд. долара.

Уейс е основател, главен изпълнителен директор и главен директор по риска на Marshall Wace LLP – една от най-големите компании за управление на хедж фондове в света, създадена през 1997 г.

Принц Хари и Меган имат изключително близки отношения с финансиста от години. През юли двамата са завели децата си – принц Арчи, на 7 години, и принцеса Лилибет, на 5 – на частния остров на Уейс Танера Мор в Шотландия, пише "Дейли мейл". Островът е с площ около 800 акра.

Уейс придобива Танера Мор през 2017 г. за 2,3 млн. долара, а впоследствие инвестира около 135 млн. долара в неговото възстановяване, засаждане на дървета, изграждане на пътища и други подобрения. Според публикацията Хари също е посещавал острова.

В началото на август Меган публикува в Инстаграм снимка, за която се предполага, че е направена в Шотландските планини след посещението на семейството на острова.

Връзката между Хари и Уейс може да има и по-дълбока причина. Подобно на принца, милиардерът е преживял тежка лична трагедия. През 1994 г. първата му съпруга Джоана и двете им малки деца – 4-годишният Гай и 11-месечната Алисия, загиват при автомобилна катастрофа в Хемпшир, Англия. Уейс е бил на пътническата седалка на колата, управлявана от 34-годишната му съпруга.

Хари също познава трагедията от личен опит – майка му, принцеса Даяна, загива при автомобилна катастрофа през 1997 г.

Меган Маркъл има близки отношения и с бившата съпруга на Уейс – бившия модел Сафрон Олдридж. Двамата с Уейс се разделят през 2023 г. и вече са разведени, но запазват добри отношения.

През 2019 г. четиримата са били заедно на представлението на Cirque du Soleil в Royal Albert Hall. Олдридж е помогнала на Меган да се ориентира в средите на британската аристокрация и ѝ е давала съвети за облеклото след брака ѝ с Хари.

Олдридж е добре свързана и извън кралските среди. Нейна полусестра е моделът на Victoria's Secret Лили Олдридж, която е омъжена за Калеб Фолоуил от рок групата Kings of Leon.

Връзките на семейство Уейс с британския кралски двор са дългогодишни. Сафрон Олдридж е позната и на принц Уилям и Кейт Мидълтън. През 2011 г. тя присъства на благотворително събитие заедно с тях, което е сред първите им публични появи като семейна двойка.

На 20 август беше съобщено, че Хари и Меган се завърнаха във Великобритания заедно с децата си, шест години след като се отказаха от кралските си задължения и се преместиха в Калифорния – ход, станал известен като „Мегзит".

Шест дни след новината за завръщането им Хари, Меган и децата им са пътували от Лос Анджелис до Бирмингам с частен самолет, за който са платили около 120 000 долара.

Семейството все още търси подходящ дом в Котсуолдс – район, разположен близо до имението Хайгроув на крал Чарлз и кралица Камила. Децата се очаква скоро да започнат училище във Великобритания. Хари и Меган няма да възстановят кралските си задължения, а ще продължат със своите бизнес начинания, докато живеят в частен, нероялен дом.

До момента след завръщането си във Великобритания двамата не са направили публична поява.