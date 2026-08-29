Хари и Меган без държавна охрана, дали им номер на полицай при нужда

Принц Хари и Меган Маркъл няма да имат държавна охрана след завръщането си във Великобритания. Вместо това те са получили телефонния номер на полицай, на когото да се обадят при нужда, пише "Дейли мейл".

Херцозите на Съсекс официално се завърнаха в родната страна на Хари в сряда заедно с двете си деца принц Арчи и принцеса Лилибет, за да започнат нов живот във Великобритания.

Семейството кацна на летището в Бирмингам с частен полет, но не им беше предоставен полицейски ескорт до новия им дом, за който се предполага, че се намира в Котсуолдс.

Според източници двамата са получили единственно телефонния номер на полицай и им е било обяснено, че това ще е единствената им охрана, предоставена от държавата.

Най-малкият син на крал Чарлз III явно е недоволен от ситуацията и е наредил на адвокатите си да изпратят писмо до министъра на вътрешните работи Шабана Махмуд, в което да я помолят да се намеси.

Източници на "Дейли мирър" твърдят, че министерството разглежда наново случая за охраната на Хари и оценява заплахата за семейството му. Засега обаче принцът ще трябва да се справя с частна охрана.

Бившият служител от кралската охрана Скот Хамър, който отговаряше за сигурността на Чарлз, когато още беше принц, заяви, че сегашната ситуация поставя херцозите на Съсекс в опасност.

"В момента имаме осем бивши премиера, които са с държавна охрана. Заплахите за принц Хари са далеч по-големи", заяви Хамър.

Принц Хари остана без държавна охрана през 2020 г., когато двамата с Меган се отказаха от кралските си задължения и решиха да се преместят да живеят в САЩ. От тогава той води съдебна битка за охраната си, твърдейки, че семейството му е застрашено, когато е във Великобритания.

В края на юни тази година той още чакаше Съветът за управление на риска да преразгледа случая с охраната му. Това е част от процеса, чрез който Изпълнителният комитет за защита на кралското семейство и обществените личности (Ravec) взема решение относно изискванията за неговата охрана.

Според източници преразглеждането е приключило в края на миналия месец и Хари е предупредил вътрешното министерство в началото на август, че семейството планира официално да се завърне в страната.

Завръщането на херцозите в страната беше шокираща световна новина. Хари и Меган заживяха в Монтесито през 2020 г., а от тогава непрекъснато са в новинарските заглавия, предизвиквайки скандали с интервюто си при Опра Уинфри, мемоарите на Хари и документалния им филм, в който разказват за премеждията си в кралското семейство.

Сега двамата ще живеят извън Лондон, като не се очаква да се завърнат към кралските си задължения. Децата им ще учат във Великобритания.