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Балетната асоциация на Виенската държавна опера гостува в София през февруари 2027 г.

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Балетната асоциация на Виенската държавна опера (Vereinigung Wiener Staatsopernballett) гостува в България на 15 февруари 2027 г., по покана на „Кантус фирмус". Събитието е в зала 1 на НДК, информират организаторите.

По думите им спектакълът „Виенска балетна вечер" събира танца, музиката и вековната традиция на австрийската столица, и за първи път ще бъде представен пред българска публика.

„Виенска балетна вечер" е създадена като истинско пътешествие през многоликото изкуство на танца - от класическия и неокласическия балет през съвременния танцов театър до характерните танци на австрийския фолклор и страстта на балетното танго. Кулминацията е запазена за танца, превърнал се в символ на самата Виена: Виенския валс“, допълват организаторите, цитирани от БТА.

По думите им хореографиите, представени през цялата вечер, ще са от международно признати и обичани класически произведения, както и оригинални хореографски произведения, създадени от Михаил Сосновски – президент на Балетната асоциация на Виенската държавна опера.

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