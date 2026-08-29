„Вакханки“ на Явор Гърдев прозвучаха в Дион – мястото, свързвано с премиерата на Еврипид преди 2431 години

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Спектакълът „Вакханки" от Еврипид, режисиран от Явор Гърдев, беше представен вчера в античния театър в Дион като част от гръцкото турне на Народния театър „Иван Вазов".

Дион се намира в подножието на Олимп, край Катерини. Според хипотеза на група историци именно там преди 2431 години е била представена за първи път трагедията „Вакханки".

„Ще имаме рядката възможност представлението ни да гостува в театъра, в който според хипотезата на група историци се е състояла премиерата на „Вакханки" преди 2431 години", написа Явор Гърдев във Фейсбук.

Гръцкото турне на постановката продължава на 30 август с представление в театър „Ликавитос" в Атина. На 2 септември „Вакханки" ще бъде показан в Древния театър във Филипи в рамките на фестивала „Филипи" в Кавала. Последното обявено представление е на 4 септември в Театър „Гис" в Солун.

Постановката е българско-гръцка копродукция на Народния театър „Иван Вазов", фестивала „Атина – Епидавър" и Държавния театър на Северна Гърция, пише БТА.

В ролята на Дионис е Леонид Йовчев, а Самуел Финци играе прорицателя Тирезий. Александрос Милонас е Кадъм, Лукия Михалопулу – Агава, а Михаил Табакакис – Пентей. В спектакъла участват още Иван Юруков, Мартин Димитров и Иван Николов.

Хорът на вакханките е съставен от български и гръцки актриси. Специално за постановката британското трио „Тайгър Лилис" е създало музика, която се изпълнява на живо и е част от сценичното действие.

След приключването на гръцкото турне спектакълът ще бъде представен и в България. Първото обявено представление е на 30 септември в Античния театър в Пловдив, а на 9 октомври постановката ще бъде показана и в зала 1 на НДК.