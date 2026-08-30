Дъщерята на Мира Добрева: Баща ми имаше най-голямата душа

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Баща ми ме е учил да бъда широкоскроена. Той беше много голям човек, с най-голямата душа. Той ме научи да гледам отсрещния и да го разбирам, да искам да го обикна, а не да го осъдя.

Това каза дъщерята на Мира Добрева - Лора, за баща си Веселин Добрев, който почина преди няколко дни.

Лора ще е водеща на специално студио към риалитито "Ергенът: Любов в рая", което тръгва довечера по Би Ти Ви.

Младата жена обясни и какви уроци е взела от родителите си. Тя разказа, че майка й я учела на правоговор и дикция. "Отделно от това - да не се смея твърде много, защото се смея много и гръмогласно", каза Лора. А за баща си - колко добър човек бил.

Тъжната вест за кончината му съобщи Мира Добрева във фейсбук. Така тя се прости с бащата на своята дъщеря Лора.

Веселин е от Кърджали, споделят негови познати, а тя е от с. Старцево, близо до Златоград. Бракът им приключва малко след раждането на щерка им. След това Мира се жени за режисьора Георги Торнев. "Веселин отиде в Царството на веселието. Благодаря ти за Лори, Веско!", написа Мира в поста си.

Самата Лора също публикува няколко кадъра с него в социалните мрежи.

Лора Добрева с майка си и баща си като бебе СНИМКИ: ФЕЙСБУК

"До последно се грижеше за мен като за малко дете. „Имаш ли си мед? Яла ли си супичка? Не ходи с голи глезени, тате..." Носеше ми джинджифил през зимата и студени череши през лятото...

Беше най-добрият, най-великодушният, най-усмихнатият човек на света. Подари ми първата роза в живота. Вчера му поднесох последната.

Господ прибра своя ангел.

Винаги ще те нося в сърцето си, тати. И всеки ден ще се старая да се гордееш с мен", написа Лора към кадрите с баща си.

Сега тя за първи път ще е водеща на тв предаване.

"Ергенът: Любов в рая" тръгва довечера от 22 ч по Би Ти Ви.