Кристиян Илков спечели Гран при на международния конкурс „Microfono d'Oro" в Италия

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Русенският талант Кристиян Илков спечели безапелационно Гран при на Международния конкурс „Microfono d'Oro" в Чивитавекия, Италия. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Престижното музикално състезание събира млади изпълнители от различни държави, а Кристиян впечатли международното жури със своя талант и сценично присъствие. Освен голямата награда, той заслужи и любовта на публиката.

След успеха си, Кристиян получи покана за участие и във финала на „The Voice Italy – Kids" – още едно признание за неговия талант и впечатляващо представяне.

Вокален педагог на младият русенец е Виктория Виналиева от Музикална школа "АРТиКУЛ".

Следващото предизвикателство, пред което талантливото русенско момче ще се изправи, е да се качи на една сцена със своя идол - световноизвестния музикант Джо Лин Търнър. Съвместното им изпълнение ще се осъществи на 3 септември, когато заедно ще пеят на "BEERfest" в Стара Загора.

Поканата за съвместната изява идва, след като Джо Лин Търнър е бил впечатлен от изпълнението на Кристиян на песента „I Surrender" на „Rainbow", което младият русенец представи по време на събитие в Русе.