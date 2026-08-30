Българинът Ник Николаев вече свири с хърватската хардрок група "Джелусик"

"Много, много рядко българи пробиват в европейския и световния музикален шоубизнес." С тези думи Ники Кънчев съобщи новината, че българският барабанист Ник Николаев вече официално е член на групата "Джелусик". Хърватската хардрок и прогресив метъл банда е сформирана и водена от Дино Джелусик, един от най-надарените европейски, а и световни вокали. Преди няколко години той бе поканен от Дейвид Ковърдейл да участва на съвместни концерти с "Уайтснейк".

Почти по подобен начин "Джелусик" канят и българския барабанист да стане част от тях.

"Рядко са такива пробиви на българи в европейската или световната музика... Дара на "Евровизия", Люси Дяковска с „Ноу ейнджълс", мексиканска бойбанда купи правата на парчето "Анджелика" на Стоян Захариев, за рокаджии дори не се сещам да са участвали в европейски и световни проекти", казва Ники Кънчев.

Предложението към Ник Николаев идва на 22 януари, разказва барабанистът в интервю пред Ники Кънчев по Badrock Radio.

"На 22 януари получих съобщение от мениджъра им Дарио дали бих искал и дали съм свободен да направя едно турне с тях. Не можех да повярвам", обяснява Николаев. Той се запознава с Дино Джелусик на рок фестивал в Гьотеборг в Швеция. После за първи път свири заедно с бандата във Варна през август 2025 г., след което идва и предложението да замине с тях на турне с 10 концерта. Именно това турне се оказва нещо като прослушване за барабаниста. "След последния концерт седнахме и тогава ми казаха "мястото е твое". Останах без думи", разказва Ник Николаев.

Основателят на групата Дино Джелусик, чийто глас е сравняван с вокала на Дейвид Ковърдейл, е хърватин, роден е в град Пожега и баща му също е музикант - китарист.

"Джелусик" заедно с Ник Николаев беше подгряващата банда на концерта на "Джудас прийст" в София на 29 август.