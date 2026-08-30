Пороен дъжд прекъсна конкурсната вечер на "Пирин фолк" в Сандански

Пороен дъжд прекъсна втората конкурсната вечер на 34-тото издание на „Пирин фолк" в Сандански и отложи церемонията по награждаването на отличените изпълнители, съобщиха от Общината. Конкурсът за изпълнителско изкуство се проведе в препълнения Летен театър, а награждаването бе отложено за неделя на площад „Генерал Тодоров" в Сандански, преди съпътстващата програма.

В конкурса за изпълнителско изкуство участваха 15 изпълнители, които представиха песни от македонската фолклорна област. Василена Стоянова от Сандански бе обявена като победител с талант, силно присъствие и любов към македонската песен. Василена Стоянова покори сцената на „Пирин Фолк" с изпълнението на „Моме Малинке" и заслужено триумфира.

Финалното изпълнение бе на Мария Чакърдъкова с Неврокопския танцов ансамбъл. Точно по време на тяхната изява започналият пороен дъжд наложи прекратяване на програмата. По информация на организаторите изпълнителите и танцьорите са продължили изявата си под дъжда, но метеорологичните условия са осуетили планираното награждаване.

Тази вечер е конкурсът за авторска македонска песен, в който ще бъдат представени 15 нови композиции. Специални гости ще бъдат Теодора и Деси Слава.