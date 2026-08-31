Президентът на Чехия - фоторепортер на Формула 1 в Будапеща

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С акредитация Петър Павел снима също "24-те часа на Льо Ман" и рали "Дакар", продава снимките за благотворителност

По време на неотдавнашното Гран при на Унгария във Формула 1 един от акредитираните фотографи привлече особено внимание.

Репортерите редовно фокусираха интереса си върху него и посвещаваха цели репортажи на присъствието му, тъй като този фотограф се оказа бившият генерал от НАТО и настоящ чешки президент Петър Павел.

Изненадващо, държавният глава работеше на пистата на "Хунгароринг" не като VIP гост, а като редовен служител в медия.

Петър Павел преминава през процеса на акредитация на FIA както всички и дори завършва професионално обучение по етикет на пистата и процедури за безопасност. Федерацията му предоставя пълен достъп до всички опасни участъци от пистата заедно с други известни фотографи, което е доказателство за високите му технически умения.

"Знаете ли кой е този фотограф, когото срещнах днес в бокса?", написа унгарският премиер Петер Мадяр в социалните мрежи, като прикачи снимка на него и Павел близо до пистата. Чешкият президент усъвършенства уменията си за спортна фотография под ръководството на известния чешки фотограф Иржи Кринек. Може би единственото напомняне за необичайния статус на репортера е президентската охрана, която дискретно го следваше от разстояние.

Какво свързва Петър Павел, кариерен военен офицер и лидер на Чехия, със света на професионалната фотография и големите състезания?

Обича състезанията, спи в спален чувал на рали "Дакар" и снима с двете си ръце

Фотографията е дългогодишна и сериозна страст за Павел, макар че класическите пейзажи не предизвикват особен интерес. Основните му страсти са моторните спортове, ралитата и мотоциклетните състезания.

Самият Павел въпреки високите си държавни позиции остава запален рокер. Той посещава всички големи състезателни първенства изключително в свободното си време. Както подчертава пресслужбата на президента, той винаги остава частен гражданин на пистите и си взема официални отпуски за тези пътувания.

Докато професионалните репортери спорят от десетилетия кой фотоапарат е по-добър - Canon или Nikon, чешкият президент прагматично използва и двете системи едновременно. Това му позволява да работи едновременно с двете ръце в репортажната фотография, като мигновено превключва между фотоапарати с различна оптика (например телеобектив с дълъг обектив за автомобили на дълги завои и широкоъгълен обектив за близки кадри в бокса), без да губи и секунда в смяна на обективи.

"Наистина обичам фотографията. Независимо дали е на две или четири колела, съм очарован от самата състезателна атмосфера, включително трибуните и феновете. Обичам да гледам всяко състезание, където горят гума и консумират високооктанов бензин", признава президентът.

Миналият сезон бележи повратна точка в репортерското хоби на Павел, когато той осъществява дългогодишна мечта – получи акредитация и пътува до Саудитска Арабия за легендарното рали "Дакар".

Чешкият лидер не отива в пустинята като еднодневен гост, а по-скоро

придружава един от отборите, докато живее в общ лагер

и спи в обикновен спален чувал. Павел става фен на автомобилния маратон в младостта си, наблюдавайки триумфите на своя сънародник Карел Лопрайс, който спечели рали "Дакар" в категорията "Камиони" шест пъти.

В Саудитска Арабия чешкият президент прекарва пет пълни работни дни в обикновен журналистически автомобил заедно с известния спортен фотограф Петър Луск.

"Дакар" е не само екстремен автомобилен маратон, но и велика история за човешка издръжливост, екипна работа и желязна решителност. Имах рядката възможност да видя тази страна на света отблизо и да заснема уникални изображения. Моторните спортове са завладяващ свят и се радвам, че мога да запечатам тези моменти и да ги споделя. Надявам се, че моите фотографии ще помогнат на зрителите да изпитат пълната красота и предизвикателство на това емблематично състезание", казва Павел.

Веднага след завръщането си от пустинята той работи на кръга от чешкия MotoGP в Бърно.

Държавният глава пристига на пистата сам, карайки мотоциклет, а снимките му в кожено яке и носещ тежък DSLR апарат са разпространени в източноевропейските медии.

През юни 2026 г. президентът открива "24-те часа на Льо Ман". На пистата Circuit de la Sarthe във Франция той се среща и разговаря с президента на FIA Мохамед бин Сулайем, когото наскоро е приел на официално ниво в Прага. Във Франция

Павел отново облича ярък репортерски потник,

въоръжава се с тежка оптика и се отправя към края на пътя. Професионалните фотографи знаят добре, че 24-часовият маратон в Льо Ман изисква колосална физическа издръжливост. Условията за снимане тук се променят на всеки час: капризното време носи чести дъждове, здрачът отстъпва място на тъмната част на нощта и зората, а прототипи препускат със скорости над 300 км/ч.

Репортерът трябва да работи с часове на крак и да изминава километри, мъкнейки тежък багаж.

Чешкият президент изминава по-голямата част от 24-часовото разстояние, заснемайки Льо Ман както в дневен, така и в нощен режим. Той също така за кратко се среща с легендата на моторните спортове Джаки Икс и посещава боксовете на фабричния отбор на Toyota, който в крайна сметка отпразнува грандиозна победа в маратона.

Каква е целта на всички тези усилия?

Някои може да намерят аргумента за просто хоби и удоволствие недостатъчен. Но истината е, че чешкият президент печели значителни доходи от хобито си, които дарява за благотворителност.

Например снимки, направени в Саудитска Арабия, формираха основата на самостоятелна изложба "В пустинята с пръст на спусъка", която се откри в Транспортната зала на Националния технически музей в Прага. Държавният глава откри изложбата, съчетавайки събитието с честване на най-добрите чешки състезатели за сезона.

Най-добрите произведения на Павел редовно се предлагат на специализирани търгове. Сред тях са 13 репродукции голям формат с размери 60 х 40 см върху платно, подписани от президента. Началната цена за всяко изображение са символичните 3000 крони (приблизително 145 долара). Наддаването е интензивно: най-скъпата творба – снимка на състезателния автомобил Iveco PowerStar на Мичъл ван ден Бринк, отиде при колекционери за солидните 189 000 крони (приблизително 9180 евро).

"Петър Павел е познат на обществеността предимно като държавен глава. Отвъд света на висшата политика, строгия протокол и дипломацията обаче сърцето му бие с бърз ритъм. Моторните спортове за него не са просто зрелище, а страст за цял живот, която той майсторски съчетава с фотография", отбелязва прессъобщението на организаторите на благотворителния проект "През обектива на Петър Павел".

Общо под егидата на фондация "Първата дама Ева Павлова" продажбите на лимитирани тиражирани щампи и оригинални състезателни календари събраха над 670 000 чешки крони (приблизително 30 000 евро). Всички тези средства се използват за финансиране на проекти в подкрепа на уязвими групи: сираци, самотни родители и самотни възрастни хора в трудни житейски ситуации.