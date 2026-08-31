Който не го уважава, да духа супата - 60 неща за Любо Пенев на 60 години

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1. Роден е на 31 август 1966 г. в Толбухин (днес Добрич). Причината е, че по това време баща му Младен е играч на местния "Добруджа".

2. Семейството му е едно от малкото с три поколения с мачове във футболния елит на България. Баща му Младен заедно с брат си Димитър е шампион на България с "Локо" (Сф), а с екипа на "Хебър" дебютира и синът му Николас. Любо има и по-голям син - Любослав-младши, който се занимаваше с тенис.

3. Единственият в родния футбол, който е заемал всеки един пост в клуб. Той е играл за ЦСКА от юноша до мъже, след това бе президент на клуба и негов старши треньор.

4. Записва се в школата на "червените" едва 7-годишен.

5. Дебютът му за ЦСКА е на 23 декември 1984 г. в двубоя за Купата на Съветската армия срещу "Етър". Манол Манолов-Симолията го пуска като тактическа смяна в 90-ата минута на мястото на Илия Войнов.

6. Първият му гол е на 22 декември 1985 г. Той открива резултата за победата с 3:1 над "Левски" на "Герена". Това е треньорският дебют на чичо му Димитър. Двата отбора носят имената "Витоша" и "Средец". На вратата на "сините" е Владо Делчев.

7. Трябват му няколко сезона, за да го приемат някои фенове на ЦСКА. Тогава му лепват прякора Чичовото.

8. С екипа на ЦСКА е три пъти шампион, четири пъти носител на Купата на България, три пъти печели Купата на Съветската армия и един път Суперкупата. 1/2-финалист за КНК.

9. Футболист номер 1 на България за 1988 година.

10. На 22 април 1987 година вкарва 5 гола на "Черноморец" (Бургас) за победата с 10:1. Две попадения са в мрежата на Любомир Шейтанов, а три - на Еролин Кючуков, който влиза на почивката. Два вкарва Лъчезар Танев, а по един Христо Стоичков, Ангел Червенков и Емил Костадинов. Желязко Колев бележи за бургазлии.

11. През лятото на 1989 година испанският "Валенсия" плаща за него 900 000 долара. Днес това са над 2,5 милиона долара.

12. Преди да замине за Испания, в 6 мача за ЦСКА вкарва 12 гола.

13. Дебютира в евротурнирите за ЦСКА на 18 септември 1986 година при загубата с 0:3 от "Сваровски Тирол" (Инсбрук).

14. Записва 18 мача в Европа за ЦСКА, като бележи 9 гола. Това е само един по-малко от рекордьорите Цветан Йончев, Димитър Якимов и Христо Стоичков.

15. Единственият играч на ЦСКА с хеттрик в евротурнирите при гостуване. Това става срещу "Интер" (Братислава).

16. Христо Стоичков се обижда на чичо му Димитър, че спъва негов трансфер, а е уредил племенника си. В края на сезона през лятото на 1990 година Камата печели "Златната обувка" с рекордните 38 гола и заминава за "Барселона".

17. Преди трансфера записва 141 мача за ЦСКА във всички турнири, в които бележи 103 гола.

18. Дебютира в първенството на Испания на 8 октомври 1989 година на мача "Валенсия" - "Севиля" 1:1. 20 дни по-късно вкарва първия си гол във вратата на Мауро Равнич от "Валядолид".

19. Още в първия си сезон става вицешампион, титлата печели "Реал". Изкарва 6 сезона с екипа на "прилепите", в които за 201 мача във всички турнири отбелязва 87 гола и става капитан и любимец на феновете.

20. От лятото на 1995 г. облича екипа на "Атлетико" (Мадрид). С тима става единственият българин със златен дубъл в Испания - титла и купа. В 42 мача бележи 20 гола и е голмайстор на отбора.

21. На мача "Атлетико" - "Валенсия" нахлува в ложата и се сбива с президента на "прилепите" Пако Роч, като го нарича лъжец.

22. "Компостела" плаща за него еквивалента на 1,8 милиона евро и той записва два сезона в отбора. 73 мача във всички турнири и 36 гола.

22. Последният му клуб като играч в Испания е "Селта" (Виго). За него записва 41 мача и 18 гола. На 11 април 1999 година влиза в историята като единствения българин, вкарал хеттрик на "Реал" (Мадрид) при победата с 5:1. На вратата на мадридчани е великият Бодо Илгнер.

23. Дебютира в националния отбор на 20 май 1987 година в европейската квалификация срещу Люксембург (3:0). Селекционер е Христо Младенов.

24. Първият му гол за националния отбор е на 23 март 1988 година срещу Чехословакия (2:0). Вратар е Лудек Миклошко.

25. За България има 62 мача с 14 гола.

26. Заради негов призив да излязат журналистите срещу националите на малки вратички преди световната квалификация с Финландия се стига до медиен бойкот. "24 часа" отказва да се включи с довода, че читателите не са виновни за отношенията футболисти - журналисти.

27. Автор е на най-знаменития пас в историята на България. С него извежда Емил Костадинов сам срещу Бернар Лама в 90-ата минута за победата с 2:1 над Франция на "Парк де Пренс", която ни класира на световното в САЩ.

28. Диагностициран е с рак на тестисите малко преди световното. Заради лечението пропусна най-великото първенство в историята на България, където ставаме четвърти в света. Христо Стоичков му подарява реплика на "Златната обувка" в болницата след шампионата.

29. След европейското в Англия през 1996 г. изрича знаменитата фраза "България има централен нападател. Който ме уважава, уважава. Който не ме уважава, да духа супата". След това той е отстранен от отбора, а чичо му Димитър уволнен като селекционер и на негово място е назначен Христо Бонев.

30. Възстановен година по-късно и участва на последното ни световно през 1998 година. Преди третия мач в групата заедно с Христо Стоичков изчезват от хотела на нашите. На следващия ден губим с 1:6 от Испания. Това е последният му мач за България.

31. С фалшива повиквателна от военните е върнат в България от феновете на ЦСКА, за да се изправи срещу Илия Павлов на две общи събрания. В крайна сметка е избран за президент на клуба.

32. Заема поста до 2001 година, през което време клубът е преобразуван в АД и става собственост на Васил Божков.

33. През лятото на 2001 година заедно с Йордан Лечков се завръща на терена и двамата отново обличат екипа на ЦСКА.

34. Още преди края на сезона след конфликт с треньора Луиджи Симони напуска ЦСКА и облича екипа на "Локо" (Пд), където собственикът е босът на "ВАИ-холдинг" Георги Илиев. Лечков се връща в "Сливен".

35. За "Локо" (Пд) записва само 4 мача, след което приключва кариерата си. Единствената победа в този период е срещу ЦСКА с 1:0.

36. През 2007 г. за един мач облича и екипа на "Царско село", на който е треньор.

37. Най-много в българското първенство е вкарвал на "Славия" и "Черноморец" - по 9.

38. През 1995 г. става председател на инициативния комитет за създаването на Търговска банка "Национал". Проектът се ръководи от Емил Хърсев. Идеята е да се съберат 500 милиона лева капитал. Всичко се проваля.

39. С Христо Стоичков става рекламно лице на застрахователната компания ВИС-2 на Васил Илиев.

40. Първата му фирма - "Валенсиана" ЕООД, е от 1994 г. с Антон Василев Узунов. Държи кафене в градинката до подлеза на НДК.

41. Треньорската му кариера стартира от националния отбор, като в средата на август 2008 г. е назначен за помощник на Пламен Марков.

42. На 5 март 2009 година става наставник на ЦСКА на мястото на чичо си Димитър.

43. Глобява 9 играчи за неспазване на дисциплината, което води до знаменития инцидент в ресторант "Окото", когато бившият боксьор Калоян Стоянов-Цимбика ги набива. За срещата играчите твърдят, че е знаел само Любо. След това пред журналисти произнася знаменитата фраза "Един бяга назад, друг скача надолу".

44. Успява да класира отбора за груповата фаза на Лига Европа след знаменит успех над "Динамо" (Москва). На мача с "Фулъм" в Лондон е под запор заради дългове и се появява чак на полувремето.

45. Уволнен е от ЦСКА на 13 януари 2010 година, когато собственикът Димитър Борисов от "Титан" вади стара депозирана оставка на треньора от чекмеджето.

46. Поема "Литекс" на 2 септември 2010 година и го извежда до титлата, която е първият му трофей като наставник. Дебютът му е точно срещу ЦСКА и мачът завършва 1:1.

47. На 24 октомври 2011 година точно преди мача с "Лудогорец" напуска Ловеч и поема националния отбор от 2 ноември.

48. Води националите 24 мача. Уволнен е на 20 ноември 2014 година след 1:1 с Малта. Ивелин Попов пропуска дузпа и след това се успокоява с уиски и аулин.

49. След уволнението си дава интервю в "Шоуто на Слави", като напада остро президента на БФС Борислав Михайлов и членовете на изпълкома Кирил Домусчиев, Венци Стефанов, Йордан Лечков и Емил Костадинов. Домусчиев бил освободен по физическо, а Костадинов - неграмотен. Емо му отвръща, че е имало глоби за националите, парите от които не влизали в БФС.

50. "24 часа" провери дипломите на двамата от Механотехникума в София. Пенев се оказва с по-висок успех, но Костадинов - с по-добра оценка по български език и литература.

51. От 6 юни до 7 юли 2014 г. е наставник на "Ботев" (Пловдив). Собственикът Цветан Василев обаче бяга в Сърбия след фалита на КТБ и Пенев си събира багажа.

52. Вторият му период в ЦСКА продължава само 4 мача от 28 април до 1 юни 2015 година, като записва победа, два равни и загуба. Напуска след отнемането на лиценза на клуба по времето на Александър Томов.

53. На 15 юли 2017 година поема втория отбор на "Валенсия". Напуска, за да поеме за трети път ЦСКА на мястото на Нестор Ел Маестро.

54. Уволнен е след отпадане от "Ботев" (Пловдив) в 1/2-финал за купата, когато гостите са с 9 човека, но стигат до 3:3 в София. 5 дни по-късно губи с 0:2 от същия отбор в Пловдив и Гриша Ганчев го сменя с Добромир Митов.

55. От 1 май 2020 г. до 28 март 2021 година е начело на "Царско село", преди да се завърне за четвърти път в ЦСКА за 13 мача, но печели купата. Сменен е от Стойчо Младенов през юли 2021 година, за да се върне отново в "Царско село". Така повече от него е водил отбора само чичо му Димитър - шест пъти в различни роли.

56. На 30 май 2022 година застава начело на ФК ЦСКА 1948. Напуска отбора на Цветомир Найденов на 9 декември същата година заедно с Радослав Здравков и Методи Томанов, като обявява причината - смяна на управлението в спортно-техническата част.

57. Най-дългият му треньорски престой е от 21 март 2023 година до 4 юни 2024 година начело на "Хебър" (Пазарджик). Там дава дебюта на сина си Николас. След това за 10 мача води и "Локомотив" (Пловдив).

58. Окончателно къса връзка със съотборниците си от националния отбор, след като не се появява на погребението на Трифон Иванов и юбилейния мач на Христо Стоичков, където сутринта дава дума, че ще присъства.

59. През ноември миналата година става ясно, че Любо отново е диагностициран с рак, този път на бъбрека. Лекува се в клиника в Аугсбург, Германия. На 16 януари се завърна в България, за да продължи лечението си. Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки му праща един от самолетите си.

60. От началото на това първенство е наставник на столичния "Локомотив", отбора, от който тръгват баща му Младен и чичо му Димитър.