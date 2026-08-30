Гръмотевици над София - Гoспод опита, но не успя да спре Judas Priest

Оня горе няма много причини да харесва Judas Priest - скверно име, 75-годишен брадат гей зад микрофона, когото феновете наричат Metal God по едноименната песен, заигравки с темите за дявола в текстовете. Случайно или не, в събота вечерта гръмотевична буря от небето прекъсна за кратко изпълнението на легендарните британски хеви метъли в препълнената Vidas Arena. Роб Халфорд и компания обаче се завърнаха на сцената въпреки дъжда и светкавиците от небето, които проблясваха като естествена част на шоуто, особено при изпълнението на Lightning Strike.

Всeки концерт на Judas Priest у нас е специален за публиката, но този със сигурност ще се запомни дълго. Вече всички забравиха за "прощалното" им турне от 2011 г., когато свириха над 2 часа и половина на 20 метра от сегашната Vidas Arena. Оттогава Judas са гостували у нас 4 пъти и винаги се връщат, както обещават след всеки концерт. В събота отново не подминаха България - 4 дни след рождения ден на Роб Халфорд и като част от турнето Faithkeepers.

Шоуто започна с изпълнение на хърватската рок банда Jelusick. Фронтменът със същото име е печелил "Евровизия" като дете, но после се ориентира правилно към рок музиката. Бил е част от световни банди като Whitesnake, Trans-Siberian Orchestra, а сега си има и своя. За шоуто в София зад барабаните на Jelusick беше българският барабанист Ник Николов. След кратко подреждане на сцената, огромното пано се спусна, а зад него Роб Халфорд и бандата вече забиваха You've Got Another Thing Comin'... Без прекъсване последваха още класики като Metal Gods и Breaking the Law, които раздвижиха публиката доволно. Роб Халфорд очевидно се регенерира - вече не е прегърбен, както на миналите концерти, не ползва бастун, движи се и танцува по сцената завидно добре за 75-те си години.

Вече беше започнало да вали, а на The Sentinel сцената угасна, Judas се оттеглиха зад кулисите и се появи съобщение, че шоуто прекъсва заради метеорологичните условия. След 15 минути пауза обаче всичко си дойде на мястото. Мощният саунд от китарите, баса и барабаните на неуморния Скот Травис отново раздраха мрака в Борисовата градина, а сцената светна с пламъците от видео стените. Заредиха се стари хитове и нови парчета от последните два албума на Judas Priest, а публиката разбираемо "понесе" най-добре по-комерсиални класики като Turbo Lover и No Surrender. След задължителната Painkiller Роб и компания се скриха за малко преди задължителния бис. А след него без изненади - Еlectric Eye, Hell Bent for Leather с мотора на сцената и традиционния финал с Living After Midnight. Мокри, но щастливи фенове дълго аплодираха любимците си, които ще се радват на хиляди фенове винаги, когато пристигнат у нас. Неслучайно в края на шоуто има надпис "Priest will be back". Бандата вече готви 20-ия си студиен албум в половинвековната си славна кариера. След него задължително ще има турне, а Роб и компания очевидно ще обикалят света докато могат да се движат. Родните фенове на британския хеви метъл, с който са израснали през 80-те са повече от доволни от 2026 г., в която видяха на живо Iron Maiden и Judas Priest, а в края на септември ще видят и още едни динозаври от Острова - Deep Purple.