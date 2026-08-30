Башар Рахал показа последната снимка на Стефан Данаилов

“Беше тъжен и изморен някак си. Студентите не му се бяха обаждали от много време. Бяхме в неговия апартамент на морето, извика ме и си говорихме. Честно. Както само той може. Каза ми: “Башо, не очаквай нищо от студентите ти, нашата работа е неблагодарна, сещат се за нас, като си отидем, давай им каквото можеш, помагай им, учи ги на всичко, което знаеш, ти знаеш много и си добро момче”. Това написа актьорът Башар Рахал към кадъра на Стефан Данаилов, който пусна във фейсбук. По думите му това е последната снимка на учителя му, която му излиза сега малко преди приемните изпити в театралния колеж “Любен Гройс”, където актьорът ще преподава. “Все едно да ми напомни за това каква е нашата задача”, пише още Рахал. И пожела успех на всички, които са изпуснали влака НАТФИЗ, но искат да учат кино.