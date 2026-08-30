След изложбата в "Сан Клемента" Милена Велчева показва в София своя път за смирение

Издателство “КнигаТа” пуска луксозен

каталог към новата експозиция

на художничката

Преди година нейна картина стана част от колекцията на Ватикана, а сега всеки у нас ще може да види какво означава за нея светостта на живота.

Именно така е озаглавила новата си изложба художничката Милена Велчева. От 3 до 26 септември галерия “Сан Стефано” ще приюти картините ѝ, а официалното откриване е на 3 септември от 18 часа.

“Светостта на живота” е път. Път към вътрешен мир, към по-дълбоко разбиране. Прозорец към вътрешен свят, към онази тиха светлина, която озарява, но не заслепява. Зов за съзерцание, за завръщане към сърцевината на вярата - любовта. Покана да намерим онова място в себе си, където можем да простим, да се смирим, да се обичаме”, казва за изложбата си Милена Велчева.

Съвместно с изложбата излиза и луксозен каталог, издаден от “КнигаТа” в твърди корици и кадифен ламинат. Той се продава ексклузивно в електронния магазин на издателството - www.knigatabg.com.

Милена Велчева бе приета от архиепископа на Рим папа Лъв XIV през 2025 г. Тя стана първата българска художничка с изложба в базиликата “Сан Клементе”, а нейната картина “Прегръдката на мира - Рим” стана част от колекцията на Ватикана - жест на надежда и молитва за мир в свят, който все по-често се нуждае от светлина.