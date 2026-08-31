Гергана Чолакова е новата кралица на киселото мляко, ще пътува до Китай (Снимки)

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23-годишната Гергана Чолакова от Смолян е новата „Мис Родопи – Кралица на киселото мляко 2026". Тя впечатли журито и публиката със своята красота, харизма и неподправено излъчване. Гергана работи в областта на медицинската козметика, а по време на конкурса показа и певческия си талант с изпълнения на родопски песни.

Новата носителка на титлата спечели голямата награда от 1500 евро и пътуване до Китай.

Първа подгласничка стана 18-годишната Елена Димитрова от София, която получи и титлата „Miss Health Star". 19-годишната Теодора Аргирова от Момчиловци бе избрана за втора подгласничка. Титлата „Miss Vitality" и третото място отидоха при 20-годишната Мария-Анджела Красимирова от Самоков.

За първата подгласничка наградата е 1000 евро, за втората – 700 евро, а за третата – 500 евро. Наградата на публиката е 250 евро.

Тринадесет красавици на възраст между 18 и 24 години се състезаваха за престижната титла. Конкурсът бе сред най-очакваните събития в деветото издание на Международния фестивал на киселото мляко в Момчиловци.

Фестивалът се организира от кметството в Момчиловци в партньорство с китайската компания „Брайт" и с подкрепата на Община Смолян.

По време на фестивала директорът на Китайския културен център в София Гъ Лина откри в Смолян изложбата „Преданието на Нинбо, гастрономично събрание".

„Решихме да представим китайската храна и китайските деликатеси с тази изложба. България има много свои специалитети и традиционна кухня, а Китай също има интересна традиционна кухня. Надяваме се да се случва обмен и комуникация между България и Китай, включително относно кулинарията и гастрономията, за да се опознаем взаимно", каза Гъ Лина.

Китайската компания „Брайт" дари 36 000 евро за ремонт на спортната площадка в Момчиловци.

Компанията от години подкрепя развитието и облагородяването на селото. Сред подпомогнатите инициативи са ремонтът и обновяването на културно-историческия музей, маркирането и оформянето на около 150 километра планински пътеки с различна трудност, изработването на емблемата на селото и информационна карта, както и развитието на Пътеката на дълголетието.

Фестивалът на киселото мляко се превърна в едно от най-мащабните събития в Момчиловци и допринася значително за популяризирането на селото в Китай.

„Безспорно рекламата, която се прави на селото в цял Китай, предизвиква интерес както у туристите, така и у всеки, който посети страната. Хората ни изпращат снимки, че виждат в Шанхай изображения и името на Момчиловци. Брандове на компанията с името на нашето село има в самолети, в бусове и на различни събития", обясни кметът на Момчиловци Сийка Суркова.

Истинска звезда на фестивала се оказа 96-годишната баба Митра от Момчиловци.

Държавната агенция „Синхуа" и китайски инфлуенсъри с над два милиона последователи посетиха възрастната родопчанка, която ги поздрави с изпълнение на „Рипни, Калинке".

Китайските журналисти я разпитвали за тайната на дълголетието. Отговорът на баба Митра бе типично родопски – простичък и мъдър:

„Колкото може – да работиш! Като имаш две крави, няма какво да мислиш за ядене. Мляко, прясно сирене, извара и картофи – като има, вари картофи и мачкай сирене и това е."