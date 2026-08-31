Хари Стайлс се пошегува със сватбата на бившата си приятелка Тейлър Суифт в Медисън Скуеър Гардън по време на третата вечер от поредицата му концерти в залата.

Към края на шоуто Стайлс подготви публиката за шегата, като похвали скорошните спортни успехи на домакините. „Намираме се в „Медисън Скуеър Гардън", домът на световните шампиони „Ню Йорк Никс", каза той на публиката, преди да добави: „А тук правят и сватби." Коментарът, който беше препратка към сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси на 3 юли в залата, предизвика бурни възгласи от публиката, съобщава turkiyetoday.

Стайлс и Суифт имаха връзка от ноември 2012 г. до януари 2013 г. Смята се, че отношенията им са вдъхновили хита на Суифт „Style" от 2014 г.

Според „Варайъти" Стайлс е бил поканен на сватбата на Суифт и Келси, но не е успял да присъства, тъй като същата вечер е имал концерт в Лондон като част от турнето си Together, Together. Неговата годеница Зоуи Кравиц е присъствала на церемонията без него.

Шегата дойде само три вечери след началото на поредицата концерти на Стайлс в залата, която вече предизвиква сериозен интерес. 30-те му концерта в Медисън Скуеър Гардън започнаха на 26 август и ще продължат до 31 октомври. Това са единствените му концерти в САЩ тази година и най-многото участия в една зала по време на международното му турне „Together, Together".

До края на поредицата Стайлс ще е изнесъл общо 52 концерта в Медисън Скуеър Гардън като солов изпълнител. Продажбата на билетите е предизвикала огромен интерес – през януари са били регистрирани 11,5 милиона заявки за предварителна продажба.

Тази поредица надминава предишното му постижение в Медисън Скуеър Гардън – 15 поредни разпродадени концерта през 2022 г. като част от турнето му Love On Tour заради което в залата бе поставен постоянен банер с неговото име.