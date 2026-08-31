Ето пет причини следващата ви почивка да се превърне в преживяване. Понякога тръгвате на почивка просто за да си починете. И това е напълно достатъчна причина да тръгнете. Но има и друг тип ваканция – тази, от която се връщате с истории. В която сутринта може да започне с дълга закуска, след това да ви отведе в света на термалните води, а следобедът да завърши с приключение, за което не сте планирали нищо предварително.

Има хотели, които просто ви дават място за нощувка. Има и такива, в които самият престой се превръща в част от пътуването.

Grand Hotel Therme е от вторите.

Ето пет причини следващата ви почивка да бъде не просто няколко свободни дни, а преживяване, което ще разказвате след това.

1. Кулинарно пътешествие

Представете си една вечер, в която не просто избирате какво да хапнете, а избирате къде ви се иска да попаднете. Четирите ресторанта на Grand Hotel Therme имат различна атмосфера и интериор, а 5* Ultra All Inclusive концепцията дава богат избор от ястия и напитки – от специалитети и разнообразна кухня до шоколадови фонтани и десерти.

А после вечерта може да поеме в съвсем друга посока. Aperi Therme променя своя характер с настъпването на вечерта – от място за брънч през деня се превръща в пространство за японски специалитети и суши. Така храненето престава да бъде просто пауза между две занимания. То става част от историята на деня.

2. Понякога е приятно просто да се изгубите в удоволствието

Има места, в които влизате за час и излизате след няколко часа, защото отдавна сте спрели да гледате часовника.

Pulse Therme Banya – най-големият СПА център в България – е точно такова пространство. 12 вътрешни и външни минерални басейна, сред които Experience Pool, Wellness Pool с хидромасажни зони, Infinity басейн и Звезден басейн, са само част от преживяването.

След това можете да преминете към финландска, билкова, арома, лавандулова, био или медена сауна, да се отпуснете в парна баня или хамам или да опитате ледена или солна стая, Кнайп пътека, Pulse Therme Banya по-скоро напомня на вселена от усещания, отколкото на стандартен СПА център.

Тук идеята не е да отметнете още една активност от програмата. А точно обратното – да спрете да мислите за програмата.

3. 25 декара приключения на няколко крачки от хотела

В „задния двор“ на хотела се намира Therme Fun & Sport Park, който е разположен на 25 декара. Това е свят по-чуден от този на Алиса в Страната на чудесата.

В най-големия увеселителен парк в България всеки ден ви предлага нови възможности за приключения и забавления:

въжен парк и приключенски трасета

100-метрова тюбинг пързалка

детски картинг

различни пързалки, батути и детски атракции

гигантски тролове и приказни фигури

екопътека сред природата

гигантски дартс

конна езда

лятно кино

зоокът с лами, алпаки, патагонски мари, пауни, мини магарета, козички, зайчета и още животни от различни краища на света

пространства за спорт, игри и семейни активности

4. Календар пълен със събития

Grand Hotel Therme постоянно разширява представата за това какво може да бъде една почивка – с нови поводи да преживеете мястото по различен начин – Healing retreat-и, вечери с рисуване и вино, лятно кино под звездите, занаятчийски фестивали, специални шоу програми и вечери с популярни български изпълнители превръщат престоя в нещо много повече от няколко спокойни дни.

От тишината и презареждането до изкуството, музиката и фестивалната атмосфера – всеки път мястото ви повежда в различна посока.

5. Патагонска мара в хотел? Точно така

Зоокътът в Therme Fun & Sport Park е дом на патагонски мари, пауни, лами, алпаки, мини магарета, козички, зайчета и различни птици. А понякога границата между зоокъта и останалата част на парка става доста условна – ламите Джин и Дзен спокойно се разхождат край басейните, сякаш това е най-естественото място на света.

Патагонските мари изглеждат като зайци, но всъщност са гризачи от Аржентина. Алпаките привличат с пухкавата си козина и любопитния си поглед, а пауните нямат никакъв проблем да се превърнат в център на внимание, когато разперят впечатляващата си опашка.

Grand Hotel Therme: оставете си място за изненади

„Ще си починем няколко дни“ звучи малко скромно, когато едно място може да ви даде толкова много различни истории.

Може да запомните един вкус, гледка, вечер под звездите или спонтанно приключение. Може да се върнете заради SPA преживяването или заради нещо, което изобщо не сте очаквали. Защото има разлика между почивката, от която просто се връщате, и тази, за която продължавате да разказвате. В първата броите дните. Във втората помните историите.