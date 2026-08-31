Робърт Де Ниро атакува Тръмп: Скъпа Канада, и ние го мразим

Отявленият неприятел на Тръмп, актьорът Робърт Де Ниро публикува снимка, на която позира с тениска с надпис Dear Canada, we hate him too („Скъпа Канада, и ние го мразим"), отправяйки поредната си остра критика към президента на САЩ Доналд Тръмп.

Де Ниро от години е един от най-известните холивудски критици на Тръмп. Още по време на първата му президентска кампания актьорът публично се обяви срещу него, а през 2024 г. участва в предизборна кампания в подкрепа на Джо Байдън и определи Тръмп като човек, който иска отмъщение и няма да се спре пред нищо. През юни тази година актьорът отново атакува президента по време на концерт в Ню Йорк, като поведе публиката в скандиране срещу Тръмп заради негови изказвания за американската икономика.

Снимката идва в момент, когато отношенията между Вашингтон и Отава са достигнали поредна точка на кипене. Търговският конфликт между САЩ и Канада се задълбочи след провала на преговорите, а американският държавен глава обяви нови 50-процентни мита върху канадски стоки за около 20 млрд. долара. Канада отговори с ответни мита върху американски продукти за приблизително същата стойност, които трябва да влязат в сила през септември. Отделно Вашингтон обяви, че от 1 януари 2027 г. планира 50% мита върху канадските автомобили и авточасти.

На този фон американският президент предприе и ход, който има далеч повече символен, отколкото икономически ефект. На 27 август Тръмп подписа изпълнителна заповед за преименуването на езерото Онтарио на Lake America"(„Езеро Америка") в американските федерални географски регистри. Езерото е едно от петте големи езера и се намира непосредствено на границата между САЩ и Канада.

Промяната вече стигна и до Google Maps. Платформата направи промяна, така че американските потребители да виждат Lake America, докато в Канада езерото продължава да се обозначава като Lake Ontario. За потребителите извън двете държави Google показва и двете названия. Компанията обясни, че следва официалните американски географски данни, когато показва имената на обектите на територията на САЩ.

За Канада обаче езерото остава Онтарио. Премиерът на провинция Онтарио Дъг Форд дори постави огромен надпис край езерото: Lake Ontario. Now and Always – „Езеро Онтарио. Сега и завинаги". Канадската страна подчертава и историческия произход на името, който е свързан с езика на коренното население уендът.