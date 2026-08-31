"Монескин" се събира за "Санремо" 2027

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Италианската рок група "Монескин" (Måneskin) ще пее отново заедно. Това ще се случи на сцената на музикалния фестивал в Санремо през 2027 година.

Новият артистичен директор и водещ на фестивала Стефано Де Мартино потвърди новината пред TV Sorrisi e Canzoni. Фестивалът е насрочен за 16-20 февруари 2027 г. и ще бъде първият под артистичното ръководство на Де Мартино.

Завръщането на рок групата идва след пауза след издаването на албума им Rush!. Последно Måneskin бяха на сцена заедно преди 2 години - през 2024 г. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Måneskin (@maneskinofficial)

През последните години членовете на групата се посветиха на солови проекти. Дамяно издаде свой албум - Funny Little Fears, a Томас Раджи - Masquerade. Басистката на групата Виктория се изявява като диджей и пусна няколко песни в колаборация с други известни DJ-и. Гостувала е два пъти в София.

Групата е създадена през 2016 г. в столицата на Италия. Първоначално членовете ѝ се изявяват по улиците на града като улични музиканти. Опитвайки се да измислят подходящо име, те на групата молят Виктория де Анджелис, която е наполовина датчанка, да изреди добре звучащи датски думи. В крайна сметка се спират на Måneskin (лунна светлина - б. р.).

Членовете на Måneskin са Дамиано Давид (вокалист), Томас Раджи (китара), Виктория де Анджелис (бас) и Етан Торкио (барабани). Набират популярност, след като завоюват второто място в единадесетия сезон на италианския X Factor през 2017 г.

Печелят Фестивала на италианската песен в Санремо 2021 и песенния конкурс "Евровизия 2021" в Ротердам с песента си Zitti e buoni. Победата им е заради подкрепата на публиката. Вотът на националните журита ги класира четвърти.

Стилът на групата е определян като алтернативен рок, глем рок, хардрок и поп рок. Имат издадени три студийни албума, един EP и десет сингъла.

Фестивалът на италианската песен в Санремо (на италиански: Festival della canzone italiana di Sanremo), по-известен само като Фестивала в Санремо (Festival di Sanremo), е музикално събитие, провеждащо се ежегодно в северозападния крайбрежен град Санремо от 1951 г. насам без прекъсване.

На него чрез специална комисия на Италианското радио и телевизия (RAI) се избира често победителят, който да представи Италия в Песенния конкурс „Евровизия" същата година. Към 2024 г. включително фестивалът има общо 74 издания.