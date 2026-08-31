След “Мамник” Екатерина Лазаревска е водеща на “Преди обед”, а дъщерята на Мира Добрева - Лора, коментира “Ергенът”

От стария формат на сутрешното предаване “Преди обед” по Би Ти Ви няма и следа. Вместо с двама водещи, както дълги години вървеше, вече четирима ще коментират темите от деня. Към Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева се присъединява актрисата Екатерина Лазаревска. Зрителите я познават от сериала “Мамник” по БНТ, в който тя изигра една от главните роли.

Лора Добрева, дъщеря на журналиста Мира Добрева Дъщерята на журналистката Мира Добрева - Лора (на снимката долу), също ще води своя рубрика, в която ще коментира риалити шоуто “Ергенът: Любов в Рая”. Другите нови попълнения са Красимира Хаджииванова с рубриката “Родителска среща”, Мария Василева ще говори за астрология в “Под щастлива звезда”, а д-р Теа Александрова дава здравните съвети в “Здрави”.

Дъщерята на актьора и музикант Стефан Вълдобрев - Мария, обаче се оттегля от предаването и повече няма да прави рубриката “Като на кино”.