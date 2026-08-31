Раювци уби Миндя, а две млади певици унизиха Кръпката и Евгений Дайнов

Хиляди се стекоха на българския Стоунхендж в еленското село срещу 20-ина рокери и стотина 60+ на нашенския Уудсток

Две прочути и обичани места за българската фестивална публика край Велико Търново мерят фенове последния уикенд на август - фестивалът в село Раювци, известен като българския Стоунхендж, и “Миндя рок фест”, представян като нашенския Уудсток. Те са на разстояние 35 километра едно от друго - от двете страни на град Елена. Васко Кръпката и неговият “Подуяне блус бенд” забиха за поредна година в Миндя. СНИМКА: ФЕЙСБУК СТРАНИЦА НА “МИНДЯ РОК ФЕСТ”

Тази година резултатът обаче е категорично в полза на Раювци, защото дори миндьовчани зарязаха местната сцена, запалиха колите и седнаха на Вълча поляна край паметника на Вълчан войвода. Причината - нестройна организация на площада и поомръзнали лица, които се качват на сцената от 18 години. И докато в петъчната вечер в търновското село имаше доста джензита, дошли да подкрепят младите рок банди от района, във втория ден до болка познатите - Васко Кръпката и проф. Евгений Дайнов с групата му “Магистри”, се радваха на вниманието на 20-ина рокери и няколко десетки традиционалисти на възраст 60+.

Впрочем кемперът на Кръпката стоеше самотно на обособената за палатки зона в центъра, където лагеруваха само още 7-8. Дворът на бившето училище, където е другият къмпинг и всяка година е фул, също остана полупразен. Михаела Маринова на сцената на фестивала в Раювци СНИМКИ: ФЕЙСБУК НА ГЕРГАНА СТОЯНОВА - ВОДЕЩА НА ФЕСТИВАЛА

“Тук е едно и също, няма промяна. Освен това организаторите бяха докарали само един фургон за скара на фирма спонсор, пред която се виеше дълга опашка, чакаше се прекалено дълго за храна”, негодуваха посетители на иначе безплатния фест. Той се организира от най-известния жител на село Миндя - Евгений Дайнов, с финансовата подкрепа на община Велико Търново, която професорът все пропуска да спомене. Тук политиката няма нищо общо... вероятно.

В същото време Раювци разби с гласовитите Михаела Маринова, Деси Добрева и Криско. Програмата бе пазена в тайна до фестивалната вечер. Така организаторите от Фондация “Звезди под звездите” отново изненадаха хилядите гости, без да изневерят на целта си - съхраняване на българската култура, традиции, фолклор и идентичност. Криско бе една от големите звезди в Раювци. СНИМКА: ПРОФИЛ НА ГЕРГАНА СТОЯНОВА ВЪВ ФЕЙСБУК

Посетители разказаха пред “24 часа”, че организацията била перфектна, имало осигурен паркинг за близо 1000 коли. Полицаи и охранители помагали усърдно на гостите. Зад фестивала, който събира над 4000 посетители, стои Любомир Пашов. С корени от Елена, но роден в София и успешно развиващ десетки компании, той не обича публичността и пази личния си живот.

В Раювци има къщи за селски туризъм, VIP комплекс. През 2018 г. стана почетен гражданин на Елена по предложение на жители на Раювци за заслугите му като родолюбец и дарител. За фестивала в Раювци били осигурени над 1000 парко места.

Любомир Пашов изгражда параклис в края на 2003 г. в местността Вълча поляна над язовир “Йовковци”, а 10 г. по-късно с група съидейници набират средства и издигат единствения у нас паметник на Вълчан войвода. До монумента бе създаден и “Раювският кромлех” – уникално съоръжение от подредени в кръг огромни каменни блокове, върху които са изписани цитати и мисли.

Макар на събитието да участват изпълнители и състави с високи хонорари, то е с вход свободен. Фестът е с подкрепата на община Елена, но не е част от културния календар на града и не се обезпечава финансово. Единственият паметник на Вълчан войвода е издигнат с помощта на бизнесмена Любомир Пашов. СНИМКА: ФЕЙСБУК ПРОФИЛ НА ГЕРГАНА СТОЯНОВА