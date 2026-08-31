Ненчо Балабанов повече няма да води "Сделка или не"

Актьорът Ненчо Балабанов вече няма да е водещ на предаването "Сделка или не" по Нова тв. Това обяви той във фейсбук профила си, като написа, че поема в нова посока.

Актьорът зае мястото на дългодишния водещ Румен Луканов преди три години.

"След 3 години ежедневно влизане във вашите домове в 18.00 ч, реших да поема в НОВА посока! Благодаря ви от сърце за подкрепата и интереса! За емоциите и усмивките! За Доверието! Много ви обичам и подготвяме НОВИ изненади за вас! Благодаря на целия екип на "Сделка или не", на Продуцентите и на Нашата НОВА Телевизия!", написа Балабанов в поста си в социалната мрежа. Актьорът загатна, че съвсем скоро зрителите ще го видят в нови проекти.

Все още не е ясно кой ще бъде новият водещ на предаването, което се излъчва всеки делничен ден от 18 часа. През текущите сезони максималната сума в кутиите е 50 000 евро. В играта участват 24 кутии, съдържащи различни парични или предметни стойности - от минимални суми и утешителни награди като чаша до големия джакпот.