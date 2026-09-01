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Деян Донков като Дон Жуан открива Есенния сезон на изкуствата в Пловдив

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Деян Донков

Премиерата на моноспектакъла на Деян Донков „Последното бягство на Дон Жуан“ открива днес 22-ото издание на Есенния салон на изкуствата в Пловдив.

„Последното бягство на Дон Жуан" е вторият моноспектакъл на творческия тандем Деян Донков – Недялко Славов. Донков прави сценична реализация на пиеса, в която смехът и скептицизмът се редуват, за да изправят зрителя пред големия въпрос на времето ни – какво ни очаква утре. Дон Жуан пресича морета, континенти, държави, времеви граници, движи се напред-назад из историята и настоящето. Режисьор е Деян Донков, авторската музика е на Асен Аврамов, а видеодизайнът и 3D мапингът са дело на Мая Вселенска.

Есенният салон на изкуствата представя фестивали и събития от всички жанрове: музика, театър, танц, литература, визуални изкуства, изложби, арт инсталации. 

Деян Донков

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