Кукленият театър в Търговище представя България на фестивал в Подгорица

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Държавният куклен театър в Търговище ще участва в XIII Международен куклен фестивал Подгорица, Черна гора, който ще се проведе от 2 до 5 септември, съобщиха от театъра. Търговищката трупа е единственият български представител в тазгодишното издание на форума и ще гостува със спектакъла "Приключения с Карлсон" по Астрид Линдгрен.

Постановката е дело на режисьора Веселин Бойдев. Сценографията е на Христина Младенович-Храстчето, а музиката е композирана от Давид Кокончев. В актьорския състав участват Виолетка Антонова-Ети, Петър Дичков, Микаела Кюркчиева и Калин Колев.

Фестивалът има състезателен характер и събира шест театъра от шест държави - България, Бразилия, Северна Македония, Италия, Сърбия и Черна гора. Спектаклите ще бъдат оценявани от международно професионално жури, както и от детско жури, съставено от ученици от Подгорица.

Основната програма се провежда в Културно-информационния център "Будо Томович" в рамките на "Подгоришко културно лято", като част от представленията ще гостуват и на сцени в градовете Зета, Тузи, Бар и Тиват.

Организатор на XIII Международен куклен фестивал е Детският артистичен център, с подкрепата на Министерството на културата и медиите на Черна гора и Секретариата за култура на столицата Подгорица.