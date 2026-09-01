Отрязаха фолкпевицата Мария да подгрява концерта на Аргирос на Античния театър в Пловдив (Снимки)

Да, имаме решение да не допускаме подобен тип изпълнители на древната сцена, коментира проф. Елена Кантарева, директор на "Старинен Пловдив"

Фолкпевицата Мария няма да подгрява концерта на гръцката мегазвезда Константинос Аргирос на Античния театър в Пловдив на 2 септември.

Самата изпълнителка се оплака в инстаграм, че не е допусната на древната сцена. "Искам да се извиня на всички, които ме очакваха в Пловдив на 2 септември за това, че няма да присъствам. По решение на Античен театър и група интелектуалци попфолкизпълнители не могат да участват. Не знам на кой да се сърдя, може би за общия знаменател, но е ясно, че по всички етажи има куака (вероятно има предвид клоака - б.р.) не само в нашата гилдия", жалва се Мария. Мария се жалва, че не е допусната на Античния театър в Пловдив. Мария няма да се появи на Античния театър в Пловдив.

Тя твърди, че 70% от нейните парчета в последните 27 г. били на същите композитори, с които и нейните "уникални колеги от Гърция работят и имат право да излизат на сцената на театъра".

"24 часа" провери каква е истината.

"Да, така е. Имаме негласно решение да не допускаме поп-фолк изпълнители, защото на сцената на Античния театър не подхожда такъв репертоар", коментира пред "24 часа" директорът на "Старинен Пловдив" проф. Елена Кантарева. Ръководеният от нея общински институт отговаря и се разпорежда с Античния театър. Доц. Елена Кантарева–Дечева е начело на „Старинен Пловдив” от 3 години.

Мнозина приветстват решението на "Старинен Пловдив" Мария да не бъде допусната на престижната сцена. Същата изпълнителка е участвала като подгряваща в концертите на Аргирос в Бургас и Варна. Хора от публиката там обаче реагираха, че тя се е появила с тоалет, от който се виждало бельото й.

"Между нея и гръцкия изпълнител няма нищо общо. Които е ходил на концерта на Аргирос в Бургас, ще ме разбере. Двамата се различават от земята до небето. Човекът облечен прилично, тя - гола. Той пее, тя само си отваря устата и песента си върви. Държание, присъствие, нищо общо", коментира Габриела Василева.

"Браво на моя град. Такива имена като нея не могат да пеят на Античния театър", включва се и Константин Василев.

Мнозина коментират, че вероятно Аргирос, сочен за един от най-касовите гръцки изпълнители, представа си няма коя Мария и вероятно българските организатори са я включили в програмата му.

Обикновено в Гърция няма подгряващи групи и излизат директно изпълнителите, чийто концерт е обявен. Така например мегазвездата Йоргос Даларас директно се появява на сцената и започва да пее. Така беше и на концерта му в Пловдив през 2023 г. на Античния театър.

Засега не е ясно кой ще подгрява концерта на Аргирос в Пловдив. Организатор е "Ажур Пико" и "24 часа" се свърза с неговия представител Кирил Кирилов, но той обясни, че в момента е много зает и не може да говори.

Билетите за концерта на Аргирос в Пловдив отдавна са продадени, макар да бяха с цени от 80 до 200 евро. Пуснаха и за правостоящи, които също се изкупиха.

В репертоара на гръцкия изпълнител и този на Мария има действително голяма разлика. Аргирос изпълнява доста ребетико песни, които са типични за Гърция наред с хитовете му "Атина моя", "Надежда" и "Свободен за цял живот".

С тях излезе преди две години на античния театър "Иродио" под Акропола в Атина. Тогава гръцката музикална критика не му остана длъжна и напомни, че "тази древна сцена изисква друг тип репертоар, а не песни, подходящи за бузуки бар".