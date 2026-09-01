Животът на Стефан Цанев и Доротея Тончева в снимки, подредени в Балчик

“От двете ми страни, хванали ме под ръка, вървяха Дора Габе и Елисавета Багряна. По едно време Дора Габе се огледа и каза: “Лиза, с нас е най-младият”. Сега, 62 години по-късно, пред вас е най-старият.” Това разказа големият поет и драматург Стефан Цанев на откриването на изложбата, посветена на неговата 90-годишнина по време на Международния фестивал на младите в изкуството “Виа Понтика” в Балчик. Експозицията отбелязва и 80-годишнината от рождението на Доротея Тончева. В нея са събрани архивни кадри, театрални и филмови образи, както и текстове на двамата.

Фестивалът продължава с богата програма от събития, сред които е и мащабният рецитал “ПоетиТе”. Изданието на 8 септември също е посветено на Стефан Цанев.