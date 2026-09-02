Две сцени, свързани помежду си, за "Евровизия" в Бургас

Готов е проектът на “Арена Бургас” за песенния конкурс, очаква одобрение от Европейския съюз за радио и телевизия

Две сцени, свързани с подиум помежду им – това е идеята как да изглежда “Арена Бургас” за “Евровизия” в морския град догодина.

Проектът предвижда и два варианта за разпределение на публиката. При единия в залата ще има повече седящи места, докато при другия акцентът ще е върху правостоящи места и преживяване тип дискотека.

При първия вариант залата ще има общ капацитет от 12 627 души - за 10 107 седящи и 2520 правостоящи зрители. При другия - постоянното разположение на местата в залата ще бъде запазено - с 4297 седящи места и зона за 9200 правостоящи зрители.

Предвидено е в залата да е Зелената стая за делегациите на певците, които са завършили своите изпълнения. Две сцени, свързани с подиум помежду им – това е идеята как да изглежда “Арена Бургас” за “Евровизия” в морския град догодина.

“За делегациите от Европа също е обособен отделен корпус. Той включва съблекални за всички участници в събитието, както и необходимите зони за отдих, гримьорни станции, зони за фризьорство, продуцентско и фотостудио, зали за релакс”, обясни техническият директор на архитектурния екип Мартина Денкова пред Нова тв.

За публиката ще бъде отворен централният вход на “Арена Бургас”. Паркинг зоните ще бъдат използвани от екипите, а пресцентърът ще бъде извън залата, като е необходимо той да е с капацитет 300 човека. Ще има също така зони за фотографи, както и подиум за медийни изяви.

Как ще изглежда “Арена Бургас” за най-големия песенен конкурс, ще реши обаче Европейският съюз за радио и телевизия (EBU), който трябва да одобри проекта.

