Дъщерята на Брижит Макрон взе пример от майка си - тръгна с 20 години по-млад мъж

20 години по-млад е новият приятел на дъщерята на Брижит Макрон – Тифен Озиер, която очевидно взима пример от майка си в любовно отношение. 42-годишната адвокатка и политик има връзка с 22-годишен студент по бизнес, а отношенията им вече станаха публични. Любовната история на Озиер неизбежно напомня за тази на Брижит Макрон и френския президент Еманюел Макрон, между които има 25 години разлика.

Озиер публикува в Инстаграм видео от пътуванес половинката си до Амстердам. Така за първи път публично показа отношенията си с младия мъж.

Според френското списание Gala двамата са се запознали през лятото в Льо Туке – плажен град на Опалския бряг във Франция. По това време Льоконт работел като инструктор по кайтсърф и именно той научил Озиер да кара e-foil – електрическа дъска за сърф.

Близък приятел на дъщерята на Брижит Макрон разказва пред списанието, че между двамата веднага е възникнало привличане.

„Веднага стана очевидно между тях. Те имат много общи неща: любов към Льо Туке и тръпката, но също така и пътувания и предприемачество", споделя приятелят.

По информация на списанието Озиер вече е запознала Антоан и с двете си деца – 12-годишната Елиз и 10-годишната Орел.

Разликата във възрастта между двамата е 20 години – факт, който неизбежно напомня за отношенията на майка ѝ Брижит с Еманюел Макрон. Между френския президент, който е на 48 години, и съпругата му, която е на 73, има 25 години разлика.

При тяхната първа среща обаче ситуацията е била значително по-различна. Макрон е бил едва на 15 години, когато се запознава с Брижит, която по това време е преподавателка в частното училище „Ла Провиданс" в Амиен, Северна Франция. Тя е била 39-годишна майка на три деца и съпруга на банкера Андре-Луи Озиер.

След като връзката между двамата става известна, родителите на Макрон го прехвърлят в друго училище. Майка му, Франсоаз Ногес-Макрон, разказва пред Ан Фулда, автор на книгата „Еманюел Макрон: Перфектен млад мъж", че семейството трудно е повярвало на случващото се.

„Просто не можехме да повярваме. Ясно е, че когато Еманюел се запознава с Брижит, не можеме просто да кажем: „Това е страхотно". За мен не е било важно, че той има връзка с Брижит, а че е жив и няма никакви проблеми", казва тя.

Бащата на президента Жан-Мишел Макрон пък признава, че „почти е паднал от стола си", когато научил за отношенията им.

По това време Тифен Озиер е била само на 9 години. През 2018 г. тя описва връзката между майка си и Макрон като изключително силна:

„Те бяха доста влюбени и беше съвсем очевидно между тях и много трудно. Ако трябва да дам визия за любовта, това са Еманюел и мама. Когато са заедно, е почти сякаш светът не съществува."

Брижит и Еманюел Макрон се женят през 2007 г., когато той е на 29, а тя на 54 години. Така Макрон става доведен баща на трите вече пораснали деца на Брижит. На сватбата той им казва: „Благодаря ви, че ни приехте, не съвсем нормална двойка."

Изглежда, че Брижит Макрон приема без резерви новата връзка на дъщеря си. Според източник на Gala тя е „много щастлива" да види Тифен щастлива и се радва на възможността да се запознае с Антоан.

Самата Тифен Озиер от години защитава майка си от критиките заради възрастовата разлика с президента. През 2017 г., когато е кандидат за депутат от партията на доведения си баща „Република напред", тя определя нападките срещу Брижит като сексистки и възрастови.

„Мисля, че не можем да останем безразлични към това и сега не искам да отдавам никакво значение на хора, които разпространяват подобни неща, защото намирам за напълно възмутително във Франция през 21-ви век да се правят подобни атаки. Това са атаки, които не бихме отправили към мъже политици или към мъж, който би придружавал жена политик", казва Озиер.

Тя допълва, че според нея зад подобни критики стоят „много ревност" и ги определя като „много неподходящи". По думите ѝ в действителност среща хора, които се възхищават на работата и ангажираността на майка ѝ.

Преди настоящата си връзка Тифен Озиер е била с гастроентеролога и хепатолог Антоан Шото. Двамата са били в гражданско партньорство от 2010 г., но през януари 2025 г. са се разделили. Те не са разкрили причините за раздялата, но според публикацията са запазили добри отношения.

Озиер и Шото са имали домове както в Париж, така и в Льо Туке – именно мястото, където тя по-късно се запознава с новия си партньор.