Дара обяви официално раздялата си с "Вирджиния Рекърдс"

Певицата Дара официално обяви, че слага край на професионалните си отношения с музикалната компания "Вирджиния Рекърдс" след близо десет години съвместна работа.

„Някои истории не приключват – просто поемат в нова посока", написа изпълнителката в инстаграм. Тя определи изминалия период като време, изпълнено с музика, мечти, предизвикателства и незабравими моменти.

"След близо десет години, изпълнени с музика, мечти, безсънни нощи, предизвикателства и незабравими моменти, моят професионален път с Virginia Records стига до своя край", добави победителката на "Евровизия".

"Благодарна съм за всичко, което създадохме заедно - за доверието, смелостта, любовта към музиката и всички споделени успехи. Зад тази история стои екип от хора, които вложиха сърце, талант и отдаденост, и към които ще останат обич, уважение и искрена признателност", написа още изпълнителката.

"Една важна глава за мен се затваря, но музиката, спомените и човешката връзка остават. Продължавам напред с благодарност към изминатия път и с огромно вълнение към всичко, което предстои.

С любов,

DARА", завърши тя.

След триумфа на Дара на "Евровизия" се завъртяха какви ли не слухове. Най-горещият от тях е, че тя била в конфликт със Станислава Армутлиева - Саня, и окончателно се разделяла с "Вирджиния Рекърдс". Отношенията ѝ със Саня Армутлиева обаче остават професионални, а потвърждение за напрежение между двете няма. Както "24 часа" писа миналата седмица, повод за слуховете е продуцентската компания, която е регистрирал съпругът на певицата. Ервин Заимов е регистрирал нова компания - "СтарШи Глобал" (StarShe Global DPK). Дружеството е вписано на 16 юли 2026 г. и той е негов управител. Предметът на дейност е доста широк и директно свързан с музикалния и развлекателния бизнес. Включени са организиране на събития, участия, турнета и промоционални кампании и т.н.

Стана ясно също, че певицата вече има свой екип, който ѝ помага в изключително натоварената ѝ програма и ѝ съдейства в различните аспекти на работата ѝ.

Дара започва професионалната си кариера във "Вирджиния Рекърдс" след участието си в музикалното предаване X Factor през 2015 г., където стига до финала и завършва трета. Именно след шоуто подписва с лейбъла и приема артистичното име Дара.

Дебютът й е през юли 2016 г. с „К'во не чу", която само за няколко месеца се превръща в голям хит. Песента оглавява годишната класация за най-излъчваните български песни през 2016 г. и остава начело 12 поредни седмици.

Следват хитове като „Родена такава", „Недей", „Всичко на мен", Darbie, Ella Ella, Cold as Ice, както и международни колаборации с популярни артисти.