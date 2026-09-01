Травма принуди Ариана Гранде да смени високите токчета с удобни обувки

Ариана Гранде ще се раздели временно с емблематичните си обувки на висок ток за последните два концерта от турнето си Eternal Sunshine в лондонската „О2 Арена". Причината е лека травма на крака, заради която певицата е с превръзка, пише Independent.

33-годишната изпълнителка съобщи за контузията в Инстаграм, като побърза да успокои феновете си, че няма повод за сериозно притеснение.

„Ще трябва да бъда с удобни обувки за тазвечерното шоу, а вероятно и за утрешното, тъй като кракът ми е превързан и се възстановявам от лека травма", написа Гранде. Тя уточни, че нараняването не е навяхване или мускулен проблем, а „просто дълбока порезна рана".

Певицата предупреди почитателите си, че може да я видят без характерните й токчета и дори да има известни затруднения при стъпването на контузения крак.

„Но моля ви, не се тревожете. Шоуто продължава, а аз се възстановявам! Нямам търпение да пея за вас тази вечер и утре, дори и да съм няколко сантиметра по-ниска от обичайното", пошегува се тя.

Последният концерт от лондонската серия е тази вечер, 1 септември. След края на турнето Гранде планира да си вземе почивка след натоварен период. Певицата започна Eternal Sunshine Tour през юни, а по-късно през лятото издаде и осмия си студиен албум Petal.