Милиардерите Бекъм с апарат в дъжда снимаха сина си Круз (Видео)

Дъждът, който се изсипа над Рединг в събота, 29 август, не спря семейство Бекъм да подкрепи сина си Круз на музикалния фестивал. Родителите му Дейвид и Виктория Бекъм с фотоапарат се надпреварваха да го снимат, а до тях бяха Ромео и Харпър Бекъм.

Дейвид и Виктория Бекъм СНИМКА Инстаграм

За 21-годишния Круз Бекъм и бандата му The Breakers това е първата сериозна изява пред публиката на голям фестивал.

До момента прочутата фамилия аплодираше единствено клубните му изяви, но фестивалът в Рединг определено не е зала, пълна със семейни приятели.

Отсъстваше само брат му Бруклин, с когото Бекъм са в конфликт от месеци. Въпреки това той неотдавна публикува снимка на тримата братя като деца в инстаграм, жест, който мнозина разчетоха като опит за затопляне на отношенията.

"Толкова съм благодарен на всички около мен - те не само са най-добрите ми приятели, но и са семейство - отбеляза Круз в инстаграм. - Това пътешествие беше невероятно". В този пост Круз благодари специално на приятелката си - модела Джаки Апостел.

"Тя се грижи не само за мен, но и за цялата тази операция - от креативността до стратегията и управлението".

Засега реакциите за изявата на групата на Круз са предимно позитивни, като всички подчертават, че момчетата са се забавлявали на сцената и са успели да предадат настроението си на публиката.