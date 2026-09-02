ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Два кораба се удариха в морето край Истанбул, изди...

Времето София 23° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23490554 www.24chasa.bg

Милиардерите Бекъм с апарат в дъжда снимаха сина си Круз (Видео)

1696
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Круз Бекъм СНИМКА: https://www.instagram.com/cruzbeckham/

Дъждът, който се изсипа над Рединг в събота, 29 август, не спря семейство Бекъм да подкрепи сина си Круз на музикалния фестивал. Родителите му Дейвид и Виктория Бекъм с фотоапарат се надпреварваха да го снимат, а до тях бяха Ромео и Харпър Бекъм. 

Дейвид и Виктория Бекъм СНИМКА Инстаграм
Дейвид и Виктория Бекъм СНИМКА Инстаграм

За 21-годишния Круз Бекъм и бандата му The Breakers това е първата сериозна изява пред публиката на голям фестивал. 

До момента прочутата фамилия аплодираше единствено клубните му изяви, но фестивалът в Рединг определено не е зала, пълна със семейни приятели. 

Отсъстваше само брат му Бруклин, с когото Бекъм са в конфликт от месеци. Въпреки това той неотдавна публикува снимка на тримата братя като деца в инстаграм, жест, който мнозина разчетоха като опит за затопляне на отношенията. 

"Толкова съм благодарен на всички около мен - те не само са най-добрите ми приятели, но и са семейство - отбеляза Круз в инстаграм. - Това пътешествие беше невероятно". В този пост Круз благодари специално на приятелката си - модела Джаки Апостел.

"Тя се грижи не само за мен, но и за цялата тази операция - от креативността до стратегията и управлението". 

Засега реакциите за изявата на групата на Круз са предимно позитивни, като всички подчертават, че момчетата са се забавлявали на сцената и са успели да предадат настроението си на публиката. 

Круз Бекъм СНИМКА: https://www.instagram.com/cruzbeckham/
Дейвид и Виктория Бекъм СНИМКА Инстаграм

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Телефон, студио и офис в джоба - как един телефон променя ежедневието ни (Видео)