2 паунда вместо 37 млн.: Как тв звезда разбра, че съпругът й не е криптомилионер

Осем месеца след бляскавата сватба в Дубай британската тв звезда Кейти Прайс получи достъп до криптопортфейла на съпруга си Лий Андрюс и остана вцепенена. Вместо обещаваните 37 млн. паунда в него открива скромната сума от 2,22 паунда.

Пикантната новина мълниеносно бе разпространена от медиите на Острова. Според тях ангажиментът на Лий Андрюс, че ще подели с жена си крупната сума бил крайъгълният камък в техния брак. Парите били и причината Кейти Прайс да продължи да защитава мъжа си, когато всички останали я уверявали, че той е обикновен мошеник.

Тя се омъжва за афериста няколко дни след познанството им. Веднага след това около него започват да витаят съмнения, че той използва изкуствен интелект, за да фабрикува свои снимки със световни знаменитости. В същото време срещу него се водят няколко съдебни процеса в Обединените арабски емирства.

В началото на юли Андрюс е арестуван и тя го принуждава да й даде паролата си за криптосметката. Шокирана, тя осъзнава, че в нея има малко над 2 паунда. Когато с адвокатите си Кейти Прайс започва да проследява какво се е случило с парите, установява, че най-голямата сума, регистрирана в портфейла за един ден е била около 10 хил. паунда.

"Дойдох на себе си - Лий лъга, лъга, лъга. Писна ми", споделя Кейти Прайс пред своя приятелка. Затова на 1 септември тя започва процедура за развод. Затова и в нейния инстаграм вече трудно могат да се открият техни общи снимки.

Според специалистите по финансови измами криптовалутите създават перфектната среда за фалшива демонстрация на несметно богатство. Причината е, че скрийншотът на баланса от дадено приложение не доказва нищо, тъй като може да се редактира. За да се направи наистина реална проверка на сумата, е, необходим достъп до самия портфейл или до адреса му в блокчейна. Изглежда Кейти Прайс е пропуснала именно тази най-важна част.