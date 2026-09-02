Малала Юсафзай включи „Остайница" на Рене Карабаш сред шест препоръчани книги

Нобеловата лауреатка за мир Малала Юсафзай препоръча романа „Остайница" на Рене Карабаш като една от шестте книги, които представят различни гледни точки към свободата, идентичността и правото на личен избор, съобщи сайтът „Опра дейли", цитиран от БТА.

Романът разказва за Беки – млада жена от албанско село, която става „заклета девица". Тя се отказва от традиционно женската си идентичност и заживява като мъж, за да запази семейството и имуществото си.

Според Юсафзай историята показва колко висока може да бъде цената на избора и как човек понякога е принуден да се откаже от част от своята идентичност, за да оцелее или да защити близките си. Книгата я е накарала да размишлява върху свободата не само като възможност човек да прави каквото желае, но и като право да бъде себе си.

Съдбата на Беки разкрива парадокс, при който определени права и възможности могат да бъдат придобити единствено чрез отказ от друга част от личността. Тези теми са близки до обществената дейност на Малала Юсафзай, която е свързана със защитата на правата на жените, личната свобода и правото на момичетата да получават образование.

Останалите заглавия в списъка са „All About Love" на Бел Хукс, „Born a Crime" на Тревър Ноа, „My Beautiful Sisters" на Халида Попал, „White Teeth" на Зейди Смит и „The Vanishing Girl of Kabul" на Захра Джоя. Книгите разглеждат теми като любовта, расизма, миграцията, спорта и живота на жените в Афганистан.