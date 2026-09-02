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Малала Юсафзай включи „Остайница" на Рене Карабаш сред шест препоръчани книги

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Малала Юсафзаи

Нобеловата лауреатка за мир Малала Юсафзай препоръча романа „Остайница" на Рене Карабаш като една от шестте книги, които представят различни гледни точки към свободата, идентичността и правото на личен избор, съобщи сайтът „Опра дейли", цитиран от БТА.

Романът разказва за Беки – млада жена от албанско село, която става „заклета девица". Тя се отказва от традиционно женската си идентичност и заживява като мъж, за да запази семейството и имуществото си.

Според Юсафзай историята показва колко висока може да бъде цената на избора и как човек понякога е принуден да се откаже от част от своята идентичност, за да оцелее или да защити близките си. Книгата я е накарала да размишлява върху свободата не само като възможност човек да прави каквото желае, но и като право да бъде себе си.

Съдбата на Беки разкрива парадокс, при който определени права и възможности могат да бъдат придобити единствено чрез отказ от друга част от личността. Тези теми са близки до обществената дейност на Малала Юсафзай, която е свързана със защитата на правата на жените, личната свобода и правото на момичетата да получават образование.

Останалите заглавия в списъка са „All About Love" на Бел Хукс, „Born a Crime" на Тревър Ноа, „My Beautiful Sisters" на Халида Попал, „White Teeth" на Зейди Смит и „The Vanishing Girl of Kabul" на Захра Джоя. Книгите разглеждат теми като любовта, расизма, миграцията, спорта и живота на жените в Афганистан.

Малала Юсафзаи

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