Синът на Джон Ленън стана баща на момченце

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Шон Оно Ленън, синът на легендарния музикант Джон Ленън и Йоко Оно, стана баща за първи път. 50-годишният музикант и дългогодишната му партньорка Шарлот Кемп Мул обявиха раждането на момченцето си в социалните мрежи.

Двамата споделиха снимка, на която държат новородения си син, облечени в съчетаващи се черно-бели тоалети. Те разкриха и името му – Аврелий.

„Създадохме Човешко бобче! Името му е Аврелий!", написа Шон под публикацията си.

То е първото внуче на легендарния музикант Джон Ленън. На кадъра двамата са облечени в съчетаващи се черно-бели тоалети.

Името Аврелий произлиза от латински и означава „златен" или „позлатен". То символизира великолепие, сияние и слънцето. Римският император и философ Марк Аврелий Антонин е последният император от периода Pax Romana – време на относителен мир и стабилност в Римската империя, продължило от 27 г. пр.н.е. до 180 г., уточнява Independent.

Шон, който е музикант и продуцент, сподели и още снимки, на които той и Мул държат сина си. Под една от снимките с Мул той написа: „Мама на бебето!".

Мул също публикува снимки в социалните мрежи, сред които кадри, на които носи Аврелий в бебешко кенгуру, докато се разхожда във водата, както и снимка на спящото бебе.

„Създадохме човек!", написа тя. „Убедена съм, че ДНК е агентен извънземен четвъртичен код. Лишаването от сън само добавя към сюрреализма... Ще се радвам на съвети за техниката на оригване. Пускам му Aphex Twin и Стравински. Мекониумът е нещо невероятно", пише тя. Сред известните приятели на двойката, които ги поздравиха, беше и Пати Смит.

„О, Шон, толкова съм щастлива за вас двамата", написа тя.

„Поздравления за новото ви бебе", коментира Парис Хилтън, а Уилоу Смит публикува емоджита на плачещо лице, сърце и сгънати в молитва ръце.

Шон и Мул, която също е музикант и модел, са заедно от 2007 г., след като се срещнали за първи път на фестивала Coachella през 2005 г.

„Не започнахме да прекарваме време заедно още тогава. В продължение на няколко години изграждахме връзката си чрез писма, картички и имейли и това в крайна сметка направи отношенията ни по-силни", разказва Шон пред MusicRadar през 2010 г. Двамата били заедно от около година, когато Шон чул песен, написана от Мул и нейна приятелка още като деца.

„Бях много изненадан колко добра беше", спомня си той. „Тогава казах: „Защо не опитаме да пишем песни заедно?"

Двамата са работили по редица музикални проекти, включително групата The Ghost of a Saber Tooth Tiger, чието име идва от пиеса, написана от Мул, когато била на седем години.

Шон има четири самостоятелни албума, пет албума с майка си Йоко Оно, както и три с психеделик рок групата Claypool Lennon Delirium. Като продуцент той е работил по албуми, сред които Lust for Life на Лана Дел Рей от 2017 г., в който двамата изпълняват дуета Tomorrow Never Came.