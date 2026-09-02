Константинос Аргирос вече е в Пловдив, Стоичков ще е най-отпред на концерта

Певицата Мария е била включена в програмата, но концепцията на Античния театър не позволява участие на поп-фолк изпълнители

Гръцката мегазвезда Константинос Аргирос пристигна в Пловдив за концерта си довечера. Най-касовият изпълнител на южната ни съседка се настани в един от луксозните хотели на града и се е отдал на кратък отдих преди проявата на Античния театър.

Не е ясно дали с него е съпругата му Александра Ника, дъщеря на голям гръцки бизнесмен. Целият Античен театър е разпродаден включително и пуснатите правостоящи места. Специално за събитието идва и Христо Стоичков, който ще е най-отпред.

Аргирос за първи път ще пее в Пловдив и обещава да изнесе незабравим концерт. Освен обичайните му хитове "Свободен за цял живот", "Надежда" и "Атина моя", той е включил и доста песни тип ребетико. Сред тях е и знаковата "Фрагосириани" на Василис Цицанис.

"Ще се появи на сцената в 20,30 часа и неспирно ще пее повече от два часа", заяви организаторът от "Ажур Пико" Кирил Кирилов. Той отново обяви, че няма да има подгряващо участие. На концертите на Аргирос в Бургас и Варна в тази роля беше фолкпевицата Мария.

"Поканих я за проявите в трите града, но от общинския институт "Старинен Пловдив" бяха категорични, че в концепцията на Античния театър не могат да участват поп-фолк изпълнители", допълни Кирилов. По тази причина в Пловдив няма да има подгряващи звезди, а директно ще излезе на сцената Аргирос.

"С Мария сме в добри отношения, но в случая нещата не зависят от мен", добави Кирилов.

Водещи на концерта ще бъдат Елизабет Методиева и Филип Буков.